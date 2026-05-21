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挺高市早苗 逾340名議員超大型「國力研究會」誕生

中央社東京21日專電
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首相高市早苗。(歐新社)
首相高市早苗。(歐新社)

日本自民黨內部今天成立支持自民黨總裁、首相高市早苗的超大型議員聯盟「國力研究會」（JiB），短時間內吸納超過340名議員加入、占自民黨國會議員逾8成，被外界視為著眼明年自民黨總裁選舉的「高市派系」，引發關注與議論。

「國力研究會」（JiB）取自高市早苗於2023年11月成立的讀書會「日本的力量研究會」，以及她在2024年8月出版著作「國力研究 讓日本列島更強大、富裕」。「JiB」也是高市在黨總裁選舉中提出的口號JAPAN IS BACK縮寫。

產經新聞、朝日新聞報導，「國力研究會」下午在國會舉行成立大會，會長由前財務大臣加藤勝信擔任。他在致詞時表示，將支持高市政權，並團結一致回應國民期待。

發起人包括自民黨副總裁麻生太郎、防衛大臣小泉進次郎、外務大臣茂木敏充及政調會長小林鷹之等11人。麻生並出任最高顧問，幹事長由自民黨幹事長代理萩生田光一擔任，官房長官木原稔則出任事務總長。

根據該會資訊，目前加入人數已接近350人。自民黨在眾參兩院共有417名國會議員，等於超過8成議員參與「國力研究會」。

一名參與籌組的成員坦言，成立該會藉由吸納黨內重量級人士，其實也有為明年秋天自民黨總裁選舉布局、力拱高市「無投票連任」的考量。高市早苗去年接替辭職的石破茂擔任自民黨總裁，任期至明年9月。

不過，原本意在鞏固高市黨內基礎的規劃，卻因參與人數過多而出現意外發展。前總務大臣武田良太日前宣布，他領導的政策團體成員將全數參加，加上不少原本未在預料內的議員也陸續加入，最終膨脹成超過340人的超大型議員聯盟。

相關人士坦言，「這根本變成『抱團大作戰』，焦點都被模糊掉了，使得這個會失去原本意義」。

部分加入的議員也態度消極。有議員表示，「這簡直像是第2個兩院議員總會，應該不會變成總裁選舉或政局操作的平台了」。

另一方面，前首相石破茂、前幹事長森山裕等人並未參與。與石破關係密切的前總務大臣村上誠一郎更批評，這根本就像是二戰時的「大政翼贊會」，使黨內波瀾持續擴大。

日本 高市早苗

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