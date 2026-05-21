伊波拉疫情延燒 民主剛果叛軍稱控制區傳出首例確診

剛果民主共和國伊波拉疫情延燒。圖為21日在伊圖里省（Ituri），紅十字會工作人員在處理完一名伊波拉死者的遺體後進行消毒。(路透)

剛果民主共和國伊波拉疫情 延燒，該國準軍事組織「3月23日運動」（M23）發言人今天證實，該組織掌控的南基伍省傳出首例確診，病患在採檢確診前已病逝。

法新社報導，世界衛生組織 （WHO ）近日宣布這波致命的伊波拉（Ebola）病毒疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

不過，剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）內部長期衝突不斷，包括政府軍與M23持續交戰，導致控制疫情的努力受阻。

M23在盧安達協助下占領民主剛果東部富含礦產區域的大部分土地，並打算長期治理這些控制區，建立與民主剛果政府平行的行政體系。但M23過去不曾應對類似伊波拉病毒這類重大疫情。

M23發言人表示，採檢結果「確認南基伍省首府布卡伏（Bukavu）出現一名新的確診病例」；布卡伏市自2025年2月起落入M23掌控。

根據發言人說法，這名病例「來自東部省分喬波（Tshopo）大城吉桑干尼（Kisangani）」，並表示該省迄未傳出伊波拉病毒確診案例。

這名發言人補充說：「這名28歲民主剛果同胞，在採檢確診前就已不幸病逝。」