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日本福島有熊出沒 小學生上學途中緊急避難

中央社東京15日綜合外電報導
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圖為日本東北部秋田縣秋田市的千秋公園，因出現熊的蹤跡而限制入內，園內豎立了警告標...
圖為日本東北部秋田縣秋田市的千秋公園，因出現熊的蹤跡而限制入內，園內豎立了警告標誌。(歐新社)

位在日本福島縣喜多方市的松山小學附近，今天上午相繼有民眾通報目擊熊出沒，這也使學校與市府採取緊急措施，校方也隨即下令上學途中的小學生前往附近建築物內避難。

福島放送（KFB）報導，喜多方市一處住宅區今晨5時左右相繼有人目擊像是熊的動物現蹤，而且有人接著在上午7時30分左右，於松山小學體育館附近通報稱目擊到熊。

這間小學的職員之後在學校體育館附近發現熊，且熊後來疑似在校園內出沒過後，離開校區。

而這間學校的職員隨後通報校長，並出動教職員等人確保學校周邊安全。

另外，當時正逢學生上學的尖峰時期，有學童在附近道路步行準備進入學校，校方當時隨即指示這些學生到附近的建築物等地避難。

學童隨後迅速撤離，在學校教職員確認安全之後，所有學生安全到校。

喜多方市教育委員會已經向市內所有學校，發出電子郵件通知此事，並特別要求學校附近的家長送孩子到校上課，且下令松山小學避免舉行室外活動。

目前，熊可能在松山小學東南方約300公尺處逗留，當地警方持續在附近戒備。

而當局也在確認監視器畫面，市府與相關單位正在合作，致力確保兒童與當地居民的安全。

日本

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