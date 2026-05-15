郵輪漢他疫情引疑慮 考驗後COVID時代公衛溝通能力

爆發漢他病毒疫情的宏迪亞斯號（MV Hondius）郵輪。（路透）

名稱嚇人的囓齒動物傳播病毒、郵輪海上隔離、多人死亡且病例持續攀升。大西洋豪華郵輪爆發安地斯（Andes）病毒株漢他病毒疫情 後，在網路上喚醒COVID-19時期的創傷與恐慌。

這讓衛生官員陷入兩難，如何針對一種並非新型、且不太可能引發大流行的病毒，在仍存在資訊落差的情況下，進行快速且明確的溝通，同時又不至於意外煽動恐懼。

多位衛生官員接受路透社訪問時表示，他們正試圖汲取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的教訓，以更有同理心的方式提供漢他病毒資訊，以降低不確定性並打擊假訊息。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）緊急事務負責人史皮特利（Gianfranco Spiteri）表示：「我們花了一半的時間在討論要如何進行溝通。」

史皮特利與其他處於漢他病毒應對第一線的人員提到，他們必須在解釋「為何這是重大全球衛生事件」與「確保公眾風險仍低」之間取得平衡，並誠實面對這種過去極少在人類間傳播的病毒仍有的疑慮。

他說：「有人認為我們反應過度，也有人覺得我們做得不夠。我們始終根據現有證據來發布訊息。」

從社群媒體觀察，這些努力仍處於進行式，許多人依然擔憂會重返封城、社交距離與口罩政策。

來自阿根廷的漢他病毒專家、西奈山醫學院教授帕拉修斯（Gustavo Palacios）指出：「疫情爆發可能是值得關注與採取行動的重大公衛事件，但不代表一定會演變成全球大流行。」

官員指出，漢他病毒與COVID-19不同，已有成熟的控管措施。安地斯病毒株已在阿根廷與智利部分地區出現數十年，船上採集的樣本顯示病毒並無顯著變異。去年9月卸任的世界衛生組織（WHO）前公關主管史登（Gabby Stern）說：「我確實看到了進步。」

她特別提到資訊的即時分享，「公衛界似乎汲取了關鍵教訓，雖然並非全部。」

自5月3日疫情公開以來，世衛反應迅速，透過定期記者會、發布警報，並在社群媒體的問答中打擊假訊息。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）甚至採取罕見舉措，向「宏迪亞斯號」（MV Hondius）10日停靠的 田尼利夫島（Tenerife）居民發表公開信。

譚德塞寫道：「我需要你們仔細聽：這不是另一個COVID。漢他病毒目前對大眾健康造成的風險仍低。我和我的同事已明確表達過這點，現在我再向你們重申一次。」

明尼蘇達大學傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）說：「這起事件給我們的教訓之一，就是我們應該已經從COVID-19學到的，那就是我們說了什麼至關重要。」

然而，郵輪爆發漢他病毒疫情，讓人聯想起2020年COVID-19疫情初期，停靠日本的「鑽石公主號」（Diamond Princess）爆發疫情，當時造成14人死亡，3000名乘客與船員中近1/4感染。

德州大學西南醫學中心醫學副教授庫帕利（Krutika Kuppalli）指出：「這起郵輪事件是COVID-19疫情初期的重要記憶，這種情感反應正在攪動人心。」

隨著「宏迪亞斯號」乘客本週初在嚴格控管下陸續下船，40歲的田尼利夫島居民密蘭（Laura Millán）也感受到這股似曾相識的感覺。看到世衛秘書長譚德塞與西班牙官員抵達島上監督防疫，讓她回想起過去。

她指出：「這給我的印象是這並非只是感冒，否則這些人不會全跑來。」她還說，整體而言，她理解官員的介入有助於確保正確的防疫措施。