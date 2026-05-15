日美領袖通話 高市早苗：川普在川習會幫了日本大忙

日相高市早苗（左）今年3月19日在白宮和美國總統川普舉行峰會。（路透）

日本首相高市早苗今天晚間與美國總統川普 進行約15分鐘電話會談。高市會後透露，川普在美中領袖會談中曾提及日本相關議題，並對日本「提供極大協助」。

每日新聞報導，川普今天剛結束與中國國家主席習近平 會談相關行程，並在搭乘專機返國途中與高市通話。日美雙方事前協調安排此次電話會談。

高市在通話後向媒體表示，美中領袖會談涉及日本相關議題，「（川普）對日本給予了極大的幫助，對此我深表感謝，除此之外無法透露更多細節」。外界認為，川普可能在與習近平會談時，向中方傳達了理解日本立場的訊息。

高市並指出，川普在「不得對外公開」的前提下，向她詳細說明了美中領袖會談的內容。此外，雙方也就日中關係交換意見，討論焦點包括經濟安全保障在內的議題。

高市表示，雙方一致同意，未來將持續就印太局勢保持密切溝通，並再次確認「穩固不變的日美同盟」。兩人也談及預定6月15日起在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會，表示「期待屆時再度會面」。

針對伊朗局勢，高市則向川普表示，「盡快讓情勢降溫十分重要」。