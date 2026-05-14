菲律賓參院槍響引動盪疑慮 軍方籲士兵遠離政治

菲律賓警方14日在馬尼拉大都會帕賽市參議院大樓外站崗。(歐新社)

菲律賓參議院 昨晚傳出槍響，引發外界對政局動盪的疑慮。菲律賓參謀總長布勞納今天指示士兵保持專業、遠離政治，並強調沒有軍人參與這起鳴槍事件。

菲律賓參議院13日晚間傳出至少10聲槍響。當時，遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令通緝的參議員德拉羅沙（Ronald dela Rosa）正在參議院內尋求庇護，使外界高度關注事件是否與政府可能採取逮捕行動有關。

參議院方面試圖保護德拉羅沙，而菲律賓執法單位則可能配合ICC執行逮捕令，雙方形成緊張對峙。總統府今天表示，槍響是參議院警隊與國家調查局（NBI）人員互相鳴槍示警所致，無人受傷。

由於菲律賓近年政治對立加劇，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）兩大家族關係持續惡化，參議院傳出槍響後，坊間也出現對於發生政變、軍變的擔憂。

對此，布勞納（Romeo Brawner）今天表示已指示士兵保持冷靜，嚴守紀律與專業，「我們應該專注於自己的職務，把政治留給政治人物。」

菲律賓媒體昨晚在參議院大樓內拍到穿軍服、荷槍實彈的人員，但布勞納強調軍方並未涉入事件，更沒有開槍。

布勞納說明，部署在參議院的軍人隸屬「陸戰隊保安與護衛隊」（MSEG），任務是保護參議院設施安全，而非保護個別參議員。

他補充，和美國制度類似，菲律賓陸戰隊也負責部分重要政府機構的設施安全，包括參議院與眾議院在內。

對於外界擔心槍響事件可能導致軍心動搖，布勞納表示，他對部隊的專業精神有信心，不認為昨晚事件會引發軍事動盪，因此軍方迄今也未發布紅色警戒。

菲律賓近來因政治家族對立導致政局不穩，再加上中東戰事等地緣政治因素衝擊，投資信心似乎受到衝擊。官方數據顯示，菲律賓今年前2個月的外國直接投資（FDI）較去年同期下滑34.79%，從15億8400萬美元降至10億3300萬美元。