全球鼠患猖獗 義大利專家：以公衛為治理核心

要解決鼠患，前義大利衛生部預防總局長瓦以亞認為治本方式是制定以公衛政策為核心的治理模式，改善城市環境衛生，讓老鼠不會成為染病和傳播的溫床。中央社

漢他病毒引發外界對鼠患的憂慮，前義大利 衛生部預防總局長瓦以亞向中央社表示，全球大都會都有鼠患問題，從紐約、羅馬到台灣的城市皆不例外，他認為解方是改變政策，「必須讓環境、公衛醫療、社福政策成為治理核心」。

瓦以亞（Francesco Vaia）曾任義大利國家傳染病防治機構「斯帕蘭扎尼研究所」（Spallanzani Institute）院長，他昨天應邀與中央社等外媒記者座談，探討近期「宏迪亞斯號 」（MV Hondius）郵輪爆發漢他病毒，是否將在歐洲甚至全球造成大規模疫情，以及國際社會如何因應。

「我認為漢他病毒造成全球大流行的警訊是零。」瓦以亞呼籲各界毋須恐慌，因為漢他病毒不是一個新病毒，義大利4名疑似病例昨天在「斯帕蘭扎尼研究所」檢測結果也都是陰性。

不過瓦以亞認為，在全球化社會，人畜共通疾病或新流行病隨時可能爆發，研發疫苗和新藥物固然重要，但更急需全面配套、與國際接軌的防疫政策；例如老鼠是許多疾病傳播的媒介，需要改善環境、解決鼠患，才能從源頭降低傳播風險。

中央社記者詢問，如何從政策上解決鼠患。瓦以亞首先解釋，他並非仇視老鼠，他家養了好幾年倉鼠，小孩也跟倉鼠玩在一起，「老鼠在適當環境不會生病，問題在於老鼠在髒亂汙染環境下染病，進而向其他老鼠與人類傳播病菌。」

瓦以亞說，很遺憾如今有許多污染的池塘、河流，以及管理不善的垃圾掩埋場很容易滋生病原，老鼠染病後在大城市與人類共處，從紐約、羅馬、佛羅倫斯到台灣的城市等都面臨鼠患問題，若其中有帶原者，再透過人們頻繁的國際旅行，就會把病原散到全世界。

「因此需要改變政策，讓中央與地方性政策都以公共衛生為核心。」瓦以亞說，全球性傳染病可能以前不是個大問題，但現在至關重要，新政策要確保衛生體系足夠應付緊急狀態，醫療社福不能只以當下所需為考量，要有國際性眼光，也需要投注足夠公共資源。

瓦以亞強調政府必須扮演角色，不能僅靠私部門或產業界投入研究，否則就會看到街道上各種亂象，例如羅馬住宅區除了常有野豬翻垃圾桶覓食，也有很多老鼠。

瓦以亞並主張，在防治人畜共通傳染病時，應該多讓獸醫參與，因為很多病原宿主是動物，如何從根本改善人畜居住環境，減少動物致病機率，這是治本的方式，「不能總是發燒才吃退燒藥，有疫情才急忙研發疫苗或治療方式。」（編輯：韋樞）1150514