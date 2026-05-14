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康明凱評川習會：美絕不能暫停對台軍售計畫

中央社巴黎14日專電
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加拿大前外交官、地緣政治顧問康明凱（Michael Kovrig）。(路透)
加拿大前外交官、地緣政治顧問康明凱（Michael Kovrig）。(路透)

美國總統川普會晤中國國家主席習近平，加拿大前外交官、地緣政治顧問康明凱說，美國若僅著眼於短期協議，可能演變成戰略失敗，風險在於助長中方敘事；他還指出，川普絕對不應暫停對台灣軍售計畫。

法國快訊週刊（L’Express）報導，美中之間有諸多分歧，包括貿易、人工智慧（AI）、伊朗戰爭、台灣議題等，習近平尋求穩定雙邊關係，並試圖改變美國對台灣議題上的立場；川普的首要目標則是達成一項能帶來具體政治利益的協議。

曾遭中國拘留的康明凱（Michael Kovrig）是加拿大前外交官，也是國際危機組織（International Crisis Group）亞太事務資深顧問，目前也是網路平台Substack「戰略敘事」（Strategic Narratives）電子報作者。

他在快訊週刊專訪中說，一項「宏大」協議或許能為川普帶來短暫的個人勝利，但對美國而言會是一場災難，風險在於助長中國共產黨的宣傳和敘事。

康明凱認為，美國總統時隔近10年來首度訪中，雙方都想展現實力、影響力及勝利姿態，同時為今年稍晚的會面奠定基礎，對兩人來說，這次會晤是提升個人威望的機會，但也存在顯得軟弱的風險。

他說：「我們必須注意雙方使用的詞彙，尤其是川普，因為北京希望他沿用中國政體的某些措辭；可以肯定的是，這次峰會的核心緊張情勢在於兩名領袖觀點上的分歧，川普將這次會晤視為達成短期協議的機會，習近平則希望利用此刻來逐步改變中美關係的戰略敘事。」

康明凱說，習近平不會在沒有得到更多回報的情況下做出重大讓步，中國慣於以有限經濟措施換取重大戰略讓步，例如使川普就台灣議題做出言詞上的讓步，從而導致嚴重戰略後果，或與習近平達成可能破壞盟友信心的協議等。

他表示：「川普不應帶著具體美元數字返回美國，而是該讓習近平明白脅迫有其代價，西方盟國團結一致，美國也會堅守紅線。華府本應在出訪前與盟友協調。此外，川普絕不能暫停對台軍售計畫，且應拒絕就台灣獨立相關立場做出任何措辭上的改變。」

康明凱說，川普雖應尊重中國外交禮儀，但也須拒絕中共宣傳措辭，例如「百年未有之大變局」和「新世界秩序」，否則可能被解讀為認可中方說詞。

他指出，自川普2025年1月重返白宮以來，加拿大、英國、德國、法國、澳洲和西班牙等多位西方領袖接連訪中，目的是穩定或改善與中國的關係，以減少對美依賴；這些反應源於川普對盟國隨意課徵關稅，威脅併吞加拿大和格陵蘭，未諮詢盟友就對委內瑞拉和伊朗採取軍事行動，發表似乎放棄烏克蘭或退出北大西洋公約組織（NATO）等言論，以及表現出對夥伴的蔑視等。

康明凱說：「川普抨擊自己的盟友，把盟友推向習近平的懷抱，給了中共一份外交大禮。這也給了習近平某種正當性和國際認可，只因他扮演了安全閥的角色，不用做出任何讓步。」

他還表示，單獨來看，西方領袖訪中都有各自的理由，但累積起來就產生反效果，「當盟國分別接受中共關於中國終將崛起為霸主的敘事時，就削弱了西方集體抵禦的可信度，讓中國官員得以將這種動態轉化成可觀的宣傳行動」。

川習會 習近平 川普

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