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以黎停火協議將到期 雙方將於華盛頓進行新一輪停火談判

編譯曾子榛／即時報導
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以色列軍隊發射的照明彈13日照亮黎巴嫩南部阿農村上空。（路透）
以色列軍隊發射的照明彈13日照亮黎巴嫩南部阿農村上空。（路透）

路透報導，一名黎巴嫩高階官員表示，黎巴嫩將於14日於華盛頓舉行的會談中要求以色列停火。

在美國總統川普斡旋下，以黎上月16日宣布停戰協議，但伊朗支持的黎巴嫩真主黨與以色列之間仍持續交戰。不過該協議宣布後，衝突行動大多侷限在黎巴嫩南部。這項協議將於17日到期。

這次以黎會談，將是3月2日真主黨與以色列重啟戰火以來，兩國的第三次會晤。儘管真主黨強烈反對，黎巴嫩政府仍會出席14日的會談。

根據黎巴嫩公共衛生部報告，以色列13日空襲黎巴嫩，造成22人死亡，包括8名兒童。黎巴嫩官員表示，黎巴嫩代表團盼能取得「以色列實際執行的停戰協議」。

另一方面，以軍表示，一架真主黨發射的自殺式無人機墜落在以色列邊境附近，造成數名以色列平民受傷。以軍目前仍駐紮在黎巴嫩境內以色列自行劃定的安全區中，並指戰爭期間真主黨曾向以色列發射數百枚火箭彈與無人機，因此需保護以色列北部，防止真主黨攻擊。

以軍14日表示，已對黎巴嫩南部真主黨據點發動新一波攻擊。真主黨則說，13日對以軍發動17次攻擊。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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