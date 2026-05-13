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爆漢他病毒疫情郵輪22名在英國隔離乘客 已可返家隔離

中央社倫敦12日綜合外電報導
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英國衛生安全局13日說，22名從爆發漢他病毒疫情的宏迪亞斯號郵輪撤離並在英格蘭西...
英國衛生安全局13日說，22名從爆發漢他病毒疫情的宏迪亞斯號郵輪撤離並在英格蘭西北部進行隔離的乘客，14日可返家隔離。(路透)

英國衛生安全局今天說，22名從爆發漢他病毒疫情宏迪亞斯號郵輪撤離並在英格蘭西北部進行隔離的乘客，明天可返家隔離。含20名英國人、1名具英國居民身分德國人及1名日本人。

法新社報導，罕見的漢他病毒目前並無疫苗或特定治療方法。荷蘭籍的宏迪亞斯號（MV Hondius）爆發疫情後，有3名乘客死亡，另有1名法國女乘客仍重症。其後這艘郵輪在西班牙的田尼利夫島（Tenerife）靠岸讓乘客撤離。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）今晚發布聲明表示，這22名從田尼利夫島搭機來到英國、並於10日起在利物浦（Liverpool）附近的1處設施進行隔離的宏迪亞斯號乘客，「很快將可返家」。

英國衛生安全局補充說，這些人的健康情況已經過公共衛生與臨床專家的個別評估，且為了讓他們能夠在安全且可行的情況下進行居家隔離，也會提供他們量身訂做的支援包。

英國衛生安全局表示：「他們離開（隔離）設施後，英國各地的衛生防護團隊將繼續追蹤及支援他們每個人，在（居家）隔離期間每天與其聯繫，以確保他們能夠安全隔離。」

英國通訊社英國聯合社（Press Association ）報導，這批乘客預定要再隔離42天。

郵輪 疫情 宏迪亞斯號

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