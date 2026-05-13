伊朗戰爭致印度能源供應吃緊 傳總理莫迪大砍車隊規模

印度總理莫迪。(路透)

1名印度 政府消息人士今天表示，總理莫迪為了節省燃料，已「顯著」縮減其車隊規模。伊朗 戰爭引發能源價格飆升，莫迪幾天前才呼籲民眾撙節。

路透報導，全球能源價格大漲，令印度外匯存底承受壓力。莫迪（Narendra Modi）10日呼籲民眾採取節約措施，包括非必要不出國、多利用大眾運輸工具、減少購買黃金及減用食用油。

不過，其後在印度社群媒體上有些人質疑政府高官的大規模車隊、莫迪的國內飛航行程以及他將要搭乘總理專機前往歐洲的訪問行程。

要求匿名的消息人士表示，莫迪車隊的數量已縮減，但仍符合負責印度總理維安的「特別保護小組」（Special Protection Group，SPG）規定，確保必要安全措施。

莫迪的車隊原有約12輛車，消息人士未透露目前確切規模。

這名人士指出，莫迪本周前往家鄉古茶拉底邦（Gujarat）及東北部的阿薩姆邦（Assam）視察時，縮減了車隊規模；他並要求在不買任何新車的情況下，於可行時在車隊中加入電動車。

印度是世界第3大石油 進口國與消費國，且其仰賴的原油、液化天然氣（LNG）和烹飪用瓦斯供應大多要通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸，而這道海峽正因美國和以色列對伊朗的戰爭而關閉。

印度至今一直避免調漲汽油和柴油價格，但從中東情勢來看，外界認為漲價已迫在眉睫。