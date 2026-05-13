我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普抵北京訪問 短短一天川習談什麼？

從米其林名店到華埠人氣餐廳 華府餐飲業爆關店危機

伊朗戰爭致印度能源供應吃緊 傳總理莫迪大砍車隊規模

中央社新德里13日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度總理莫迪。(路透)
印度總理莫迪。(路透)

1名印度政府消息人士今天表示，總理莫迪為了節省燃料，已「顯著」縮減其車隊規模。伊朗戰爭引發能源價格飆升，莫迪幾天前才呼籲民眾撙節。

路透報導，全球能源價格大漲，令印度外匯存底承受壓力。莫迪（Narendra Modi）10日呼籲民眾採取節約措施，包括非必要不出國、多利用大眾運輸工具、減少購買黃金及減用食用油。

不過，其後在印度社群媒體上有些人質疑政府高官的大規模車隊、莫迪的國內飛航行程以及他將要搭乘總理專機前往歐洲的訪問行程。

要求匿名的消息人士表示，莫迪車隊的數量已縮減，但仍符合負責印度總理維安的「特別保護小組」（Special Protection Group，SPG）規定，確保必要安全措施。

莫迪的車隊原有約12輛車，消息人士未透露目前確切規模。

這名人士指出，莫迪本周前往家鄉古茶拉底邦（Gujarat）及東北部的阿薩姆邦（Assam）視察時，縮減了車隊規模；他並要求在不買任何新車的情況下，於可行時在車隊中加入電動車。

印度是世界第3大石油進口國與消費國，且其仰賴的原油、液化天然氣（LNG）和烹飪用瓦斯供應大多要通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸，而這道海峽正因美國和以色列對伊朗的戰爭而關閉。

印度至今一直避免調漲汽油和柴油價格，但從中東情勢來看，外界認為漲價已迫在眉睫。

石油 伊朗 印度

上一則

日本熊襲頻傳 北海道公司生產機器狼嚇熊接大量訂單

下一則

以色列總理證實 對伊朗軍事行動期間秘訪阿聯酋

延伸閱讀

莫迪所屬政黨當家 印度西孟加拉邦女性可免費搭公車

莫迪所屬政黨當家 印度西孟加拉邦女性可免費搭公車
伊朗戰爭第2波能源衝擊來了 亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了 亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘
阿聯宣布5/1退出OPEC 印度企業：充足能源有助經濟

阿聯宣布5/1退出OPEC 印度企業：充足能源有助經濟
戰爭與氣候夾擊 全球稻米供應趨緊 恐推升價格

戰爭與氣候夾擊 全球稻米供應趨緊 恐推升價格

熱門新聞

墨西哥首都墨西哥城。（新華社）

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

2026-05-08 19:05
宏迪亞斯郵輪上的乘客5月6日拿著雙目望遠鏡眺望。(美聯社)

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

2026-05-09 12:40
英國哈利王子（右）與妻子梅根驚傳分居。（路透）

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻

2026-05-09 02:00
示意圖，非當事人。（圖／AI生成）

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

2026-05-10 21:47
瑞士國際航空頭等艙爆發離譜事件，法國籍男乘客侵犯熟睡的女乘客遭逮；示意圖，非當事航班。（新華社）

法男頭等艙性侵熟睡女乘客 噁留字條：妳睡著真美

2026-05-10 23:37
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58

超人氣

更多 >
魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套
王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇