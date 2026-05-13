菲律賓參議院晚間驚傳槍響 內政部長：無人傷亡

菲律賓警方13日駐守在帕賽市(Pasay)的菲律賓參議院。美聯社

菲律賓參議院 今天晚間傳出多聲槍響，多位參議員趕緊躲進辦公室，內政部 長稱無人傷亡。值此之際，遭國際刑事法院發布逮捕令的現任參議員德拉羅沙正藏身參院 大樓內。

人在參議院內的法新社記者表示，攜帶步槍、身穿防護裝備的軍人走上參議院大樓樓梯幾分鐘後，至少傳出5聲槍響。

內政部長芮慕拉（Juanito Victor Remulla）告訴記者，目前無人傷亡，還在尋找開槍的人。

發生今晚這起戲劇性事件之際，德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）正躲在參議院大樓內，躲避被捕並移送至荷蘭國際刑事法院（ICC）的命運。

位於荷蘭海牙的ICC日前證實，去年已對德拉羅沙發布逮捕令，他涉嫌在警察總長任內執行前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的掃毒戰時，犯下違反人道罪。

芮慕拉在發生槍擊數分鐘後趕赴現場，他說，德拉羅沙還在建築物內。

芮慕拉表示：「我來這裡是為了確保參議院的完整性，以及保護所有參議員的安全。」

他補充道，德拉羅沙目前平安，與維安人員在一起，也已被告知我們的相關行動，「我們向他保證，目前沒有逮捕令要執行」。

德拉羅沙今天稍早曾呼籲軍方反對拘捕他的行動，並敦促前同僚抵制現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的政府將他移交ICC的所有舉措。