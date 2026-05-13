我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

川普下榻酒店路口擠爆圍觀民眾：就是想看川普的車子

澳洲川普大樓告吹 開發商稱戰爭讓川普品牌變得「有毒」

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普大樓。示意圖（路透）
川普大樓。示意圖（路透）

澳洲川普大樓」(Trump Tower Australia)宣傳網站原本寫著，這項建案是「川普投資組合的新一章」，著名的澳洲黃金海岸(Gold Coast)即將出現新的超級豪華地標，但如今宣傳照片與網站均已刪除。澳洲艾杜斯房地產集團(Altus Property Group)執行長楊格(David Young)表示，伊朗戰爭讓川普品牌變得「對澳洲人而言太過有毒」，開發計畫無法推動。

澳洲黃金海岸川普國際酒店與大樓(Trump International Hotel and Tower)建案原本估計花費11億。

開發案告吹消息傳出，川普集團(Trump Organization)指控楊格的公司「無法履行最基本的財務義務」，企圖利用全球事件做為轉移注意的手段，掩飾違約、疏失等問題。

今年2月，掌理川普集團的川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)發布一張AI生成圖，畫面顯示在黃金海岸的衝浪者天堂(Surfer's Paradise)避暑勝地有著新建的川普大樓，並表示這棟大樓「將成為澳洲最高的建築」。

當時楊格也在社群媒體發布與艾瑞克握手的照片，並表示高達91層的川普大樓是醞釀19年的計畫，估計耗資11億。

相隔不到三個月，如今雙方則對開發案破局相互指責。

楊格12日對英國廣播公司(BBC)發表聲明說：「且讓我們這麼說吧，由於伊朗戰爭以及其他各種因素，川普品牌在澳洲變得越來越有毒(increasingly toxic)。」

他否認未履行財務義務的指控，在職場社交平台領英(LinkedIn)發文寫道，艾杜斯房地產集打算在沒有川普冠名、不與川普合作的情況下，繼續進行建案。

楊格發文寫道，川普品牌聲譽因為最近事件受損「非常不公平」，因為品牌與川普總統無關。他指出，與川普家族之間並無嫌隙，純粹只是商業決策。

艾瑞克‧川普11日則發布最新一張AI生成的川普大樓圖片，地點是西亞國家喬治亞首都特比利西(Tbilisi)。他在發文寫道，這棟大樓將成為喬治亞最高建築。

川普 澳洲 艾瑞克

上一則

人群驚慌失措 菲律賓參議院槍響 進入封鎖狀態

延伸閱讀

川普劇透：林肯紀念堂倒映池國慶前將換「美國國旗藍」

川普劇透：林肯紀念堂倒映池國慶前將換「美國國旗藍」
資深男星哈米爾發布AI合成川普死亡照 白宮譴責「有病」

資深男星哈米爾發布AI合成川普死亡照 白宮譴責「有病」
台資重金入局 寶佳創辦人旗下集團 砸2.5億美元收購澳洲地標物業

台資重金入局 寶佳創辦人旗下集團 砸2.5億美元收購澳洲地標物業
川普將抵北京 天壇公園臨時關閉、有商場明暫停營業

川普將抵北京 天壇公園臨時關閉、有商場明暫停營業

熱門新聞

墨西哥首都墨西哥城。（新華社）

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

2026-05-08 19:05
宏迪亞斯郵輪上的乘客5月6日拿著雙目望遠鏡眺望。(美聯社)

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

2026-05-09 12:40
南韓前第一夫人金建希。（路透）

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

2026-05-05 21:17
英國哈利王子（右）與妻子梅根驚傳分居。（路透）

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻

2026-05-09 02:00

印尼大規模清除垃圾魚 低價魚肉混入小攤販開賣

2026-05-04 02:05
示意圖，非當事人。（圖／AI生成）

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

2026-05-10 21:47

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國