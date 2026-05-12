伊朗再擴大荷莫茲海峽界定範圍 東西長度達戰前10倍

伊朗革命衛隊再度宣布擴大荷莫茲海峽界定範圍，東起賈斯克市（Jask）、西至西里島（Siri Island），長300多公里，比伊朗戰爭前範圍大許多。圖為伊朗國旗。路透

伊朗 媒體今天報導，伊朗革命衛隊再度宣布擴大荷莫茲海峽 界定範圍，東起賈斯克市（Jask）、西至西里島（Siri Island），長300多公里，比伊朗戰爭前範圍大許多。

路透報導，這是美國和以色列 2月28日轟炸伊朗、引爆衝突以來，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍第2次宣布擴大荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）界定範圍。

根據其上回在本月4日發布的地圖，新宣稱的荷莫茲海峽控制區納入一大段阿拉伯聯合大公國的阿曼灣（Gulf of Oman）海岸線。

當時新範圍東起伊朗的穆巴拉克山（Mount Mobarak）與阿聯的富查伊哈（Fujairah）之間的連線，西至伊朗的葛希姆島（Qeshm Island）西端與阿聯的歐姆庫溫（Umm al Quwain）之間的連線。如今範圍看來進一步擴大。

伊朗通訊社法斯社（Fars）今天報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍政治部副主任艾克巴札德（Mohammad Akbarzadeh）表示，伊朗已將荷莫茲海峽的定義擴大為1片「遼闊的作戰區域」，不再被視為環繞少數幾座島嶼的狹窄水道，而是範圍和軍事重要性皆顯著提升。

他說：「過去荷莫茲海峽的範圍被認定是莫茲島（Hormuz Island）和漢加姆島（Hengam Island）等島嶼週圍的有限區域，如今這樣的看法已經改變。」現在伊朗界定的荷莫茲海峽是東起賈斯克、西至西里島的1片戰略區域。

法斯社和另1家伊朗通訊社塔斯尼姆社（Tasnim）今天還報導，荷莫茲海峽的區域範圍長度已由過往估計的20至30英里（約32至48公里）左右擴大到200至300英里（約320至480公里）。

塔斯尼姆社另強調，新的海峽範圍形成1個「完整的新月形」。