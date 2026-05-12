Meta踢鐵板 歐洲法院：須與出版商協商合理補償

歐洲法院（European Court of Justice）12日在一場法律戰中力挺義大利對抗科技巨頭Meta，裁定線上出版商有權就其內容使用向數位平台協商合理補償。(路透)

歐洲法院（European Court of Justice）今天在一場法律戰中力挺義大利 對抗科技巨頭Meta ，裁定線上出版商有權就其內容使用向數位平台協商合理補償。

法新社報導，此案源於義大利政府向歐洲法院提起訴訟。在此之前，臉書（Facebook）母公司Meta質疑義大利施行一項法律，要求Meta或谷歌（Google ）等資訊服務供應商必須與出版商協商，為其刊登在平台上的內容支付補償。

法院今天在判決中指出：「新聞內容出版商有權獲得公平報酬，前提是該報酬構成授權其出版物在網路上使用的對價。」

法院同時表示，出版商也可選擇拒絕授權，或無償提供內容使用權。

歐洲出版商委員會（European Publishers Council, EPC）稱這項裁決「至關重要」，並表示隨著人工智慧（AI）與數位平台大量使用新聞內容，這項判決格外具有意義。

EPC執行董事韋德（Angela Mills Wade）說，這項重要裁決有助出版商未來與大型科技平台進行更公平的協商，這些平台過去經常憑藉市場優勢，缺乏談判誠意。

Meta並未立即回應法新社的置評要求。

義大利通訊監管機構AGCOM 2023年曾為出版商合理報酬制定計算方式，但遭Meta挑戰，主張其與歐盟法律衝突。

歐洲法院今天在初步裁決中將此案發回義大利法院裁定，稱義大利要求出版商獲得合理補償的做法，確實符合歐盟著作權指令，該指令允許出版商「授權或禁止」數位平台使用其內容。

歐洲法院強調，義大利對平台業者施加相關義務，有助於在企業經營自由與保護智慧財產權、媒體自由和多元化之間取得公平平衡。

法院也認為，義大利要求平台向出版商提供必要數據，以計算合理補償的規定是「合理」舉措。

判決指出，出版商在談判中處於劣勢，因為只有像Meta這樣的平台才能掌握足以評估內容經濟價值的數據。