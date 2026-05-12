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川習會前夕 高市早苗會晤美財長重申對台立場

中央社東京12日專電
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日本首相高市早苗（右）和美國財政部長貝森特（Scott Bessent，左）12...
日本首相高市早苗（右）和美國財政部長貝森特（Scott Bessent，左）12日在東京首相官邸會面前握手。(路透)

正在日本訪問的美國財政部長貝森特（Scott Bessent），今天稍早在首相官邸與日本首相高市早苗會談約20分鐘。由於美中領袖峰會將於14日登場，日方高度關注美中互動走向，並藉由此次會面再次向美方傳達對台灣議題的立場。

川習會前夕，日本政府正積極與美國川普政府關鍵人物保持溝通，希望掌握美中會談動向。

日本電視台報導，貝森特不只是經濟閣僚，更深受川普信賴，被認為是少數能向川普直接進諫的閣僚之一。對高市而言，這是在美中領袖會談前，能夠再次向美方傳達日本立場的機會。

會談於下午4時（美東時間上午3時）開始，進行約20分鐘。貝森特會後表示，雙方也討論了「川普總統訪問中國的相關議題」，並強調「日美夥伴關係十分穩固」。

日本政府相關人士表示，「貝森特不只是單純的經濟閣僚，也是負責美中事務的閣僚」。川普今天稍早表示，對台軍售將成為美中領袖會談的討論項目之一。外界認為，高市再次向美方傳達日本立場，希望川普不要為了換取商業成果，而在台灣議題上向中方讓步。

首相周邊人士透露，貝森特相當理解台灣在全球半導體供應鏈中的重要性，尤其是台積電（TSMC）的戰略地位，也清楚台灣在日美關係中的戰略關鍵地位。

貝森特昨天抵達日本，這是他自2025年10月以來再次訪日。昨天晚間，他出席由日本財務大臣片山皋月舉辦的晚宴；今天上午，雙方於財務省會談約35分鐘，就中東局勢造成的金融市場影響等議題交換意見。

此外，在美中領袖峰會前，雙方也針對中國限制稀土等重要礦物出口交換意見。

片山會後說：「雙方討論了如何具體強化重要礦物供應鏈，雖然目前尚未形成正式協議，但目標方向幾乎一致。尤其中國對日本採取的措施，客觀看來非常惡劣、不公平，美方也表示將持續向中國提出主張。」

日本財務大臣片山皋月（右）12日和美國財政部長貝森特（Scott Bessent...
日本財務大臣片山皋月（右）12日和美國財政部長貝森特（Scott Bessent，左）見面。(歐新社)

川習會 貝森特 高市早苗

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