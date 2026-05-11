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丹麥組閣危機 造王者倒戈自由黨魁波爾森接手

中央社赫爾辛基11日專電
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丹麥國王8日轉授中右翼自由黨黨魁波爾森（Troels Lund Poulsen）...
丹麥國王8日轉授中右翼自由黨黨魁波爾森（Troels Lund Poulsen）接手組閣。美聯社

丹麥現任總理佛瑞德里克森談判44天無法組閣，「造王者」拉斯穆森臨陣倒戈，丹麥國王8日轉授中右翼自由黨黨魁波爾森接手組閣，丹麥史上最長組閣危機進入新章。

據路透報導，拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）領導的溫和黨（Moderaterne）在國會握有14席，宣布退出談判，在「紅營」（左翼）與「藍營」（右翼）之間扮演關鍵少數，是公認的「造王者」。

拉斯穆森轉而推薦波爾森（Troels Lund Poulsen）出任組閣，並直言：「若要有所進展，就必須換個方式。」

綜合外電分析，丹麥3月24日大選後，179席的國會極度碎片化，12個政黨分據各方，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的社民黨雖贏得最多席次（38席），得票率21.9%卻是1903年以來最低，紅營合計84席；藍營有77席，溫和黨14席，無一陣營過半（90席）。

波爾森今天正式展開談判，邀請所有政黨入席。然而他面對的是左右為難任務，推薦他的各黨訴求南轅北轍。

據丹麥廣播公司（DR）報導，人民黨（Dansk Folkeparti）開出嚴苛條件，要求新政府讓穆斯林「淨移出」，以此讓境內的穆斯林人口總數逐步下降。

溫和黨則主張跨黨派組閣，不放棄廣泛合作。丹麥右翼各黨合計77席，距過半門檻仍差13席，若排除溫和黨則更難湊數。

報導提到，執政7年的女總理佛瑞德里克森，以強硬態度面對美國總統川普（Donald Trump）謀取格陵蘭（Greenland）而在國際聲名大噪，卻在稅收與移民等國內議題上失分。

丹麥政治近年持續右傾，移民議題是最大驅動力。此次大選丹麥人民黨得票率達9.1%，較上屆大選翻了3倍；即便傳統左翼政黨，也在競相加碼嚴格的移民管控政策。佛瑞德里克森執政期間親自推動多項緊縮移民措施，仍未能止住選票流失。

據「衛報」分析，佛瑞德里克森雖然受挫，但尚未出局。若波爾森無法整合右翼，談判主導權可能再度回到佛瑞德里克森手中。

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