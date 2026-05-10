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和平獎得主穆哈瑪迪在伊朗獄中病況惡化 送德黑蘭醫院

中央社貝魯特10日綜合外電報導
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伊朗人權鬥士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪的照片，2023年懸掛在挪威奧斯陸大飯店的...
伊朗人權鬥士、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪的照片，2023年懸掛在挪威奧斯陸大飯店的牆上。她在獄中病況惡化被送醫。(路透資料照)

諾貝爾和平獎得主、伊朗維權人士穆哈瑪迪的基金會今天表示，她在獄中發生昏倒情況超過一周後，現在已經被送到德黑蘭一家醫院。

美聯社報導，憂心穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）病情危急，經家屬和支持者連日懇求，她終獲送醫。她的基金會指出，她獲准保外就醫，期限多久暫不得而知。

自從去年12月以來一直被關在桑揚監獄（Zanjan prison）的穆哈瑪迪曾兩度失去意識，本月1日被送到當地的醫院。

基金會聲明指出，穆哈瑪迪需要「長期專業照護」，這次保外就醫仍不足以保障她的健康。

聲明強調：「我們必須確保她不會再被送回監獄執行剩餘18年刑期，現在正是要求她無條件獲釋並且撤銷所有指控的時候。」

伊朗當局沒有立即就此事置評。

現年53歲、長年致力推動婦女權益的這位維權人士過去曾多次被捕入獄，2023年獲頒諾貝爾和平獎時仍身陷囹圄。她這次是在東北部城市麥什赫德（Mashhad）被捕後繫獄。

穆哈瑪迪家人表示，她在獄中健康狀況每況愈下，部分原因是逮捕過程中曾遭嚴重毆打。入獄前就已罹患肺栓塞的她需要依靠抗凝血劑並且持續監控，今年3月曾心臟病發作。

她住在挪威奧斯陸的兄弟哈米德列札（Hamidreza Mohammadi）表示，自從被送進桑揚醫院心臟加護病房以來，穆哈瑪迪血壓在極低和極高之間大幅波動，目前需靠吸氧幫助呼吸而且無法說話。

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