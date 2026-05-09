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南韓「全租房」式微 民眾轉往月租房面臨高額租金

中央社記者楊啟芳首爾9日專電
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首爾租屋市場對一般民眾的負擔日漸加重，其中南韓特有的「全租房」制度因續約保證金暴...
首爾租屋市場對一般民眾的負擔日漸加重，其中南韓特有的「全租房」制度因續約保證金暴漲等原因，正在房市中漸漸式微，房客不得已轉向月租房市場，但又面臨高昂的月租費。示意圖，非文中當事人。(美聯社)

首爾租屋市場對一般民眾的負擔日漸加重，其中南韓特有的「全租房」制度因續約保證金暴漲等原因，正在房市中漸漸式微，房客不得已轉向月租房市場，但又面臨高昂的月租費。

南韓媒體「每日經濟」報導，首爾租屋市場正迅速陷入寒冬，包括全租房物件減少、續約保證金暴漲，月租負擔也升至歷史最高水準。近來更出現已使用「契約更新請求權」（房客有權要求續租1次）的房客，在重新簽約時被要求追加保證金的案例。

根據南韓國土交通部實價公開系統，今年1月至4月首爾公寓全租續約中，未使用更新請求權的合約共有9096件，其中有85.9%保證金都上漲，平均增加金額為4793萬韓元，逼近5000萬韓元（約3.45萬美元）；5月申報案件的平均增額更升至5229萬韓元。

相較之下，同期間使用更新請求權的合約，平均增額僅2876萬韓元，是否使用更新權，房客負擔相差約2000萬韓元。無法再受更新權保護的房客，將直接暴露於市場價格之下。

據報導，無法負擔全租房續約保證金暴漲的房客，漸漸轉往月租市場。國土交通部實價系統數據顯示，今年第一季江北14個行政區中，月租300萬韓元以上的新簽合約較去年同期增加53.4%。

南南韓家數據處統計，去年首爾正式員工月平均薪資為455萬韓元，月租300萬韓元已相當於一般上班族薪資的2/3。

有分析指出，新建公寓供給不足，全租與月租物件也同步短缺。西大門區某房仲業者表示，「能搬遷的全租、月租物件本身就非常稀少，因此全租價格在更新權結束後，正跟著市場價格暴漲。」他也指出，「在這種不安氛圍下，房客也只能接受高額月租。」

「全租」是南韓的特殊租房制度，房客在簽約時一次支付高額保證金給房東，居住期間不須再支付月租，合約結束後房東須全額返還保證金。房東通常利用這筆資金投資，是南韓房市的重要運作模式。不過近年「全租詐騙」增加，部分房東無力返還保證金，也讓制度風險逐漸浮現。

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