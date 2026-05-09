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日相夫婿談公邸生活 回應高市早苗「在職照護」傳聞

中央社東京9日綜合外電報導
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日相高市早苗的丈夫山本拓。(路透資料照)
日相高市早苗的丈夫山本拓。(路透資料照)

日相高市早苗的丈夫山本拓目前73歲，曾任農林水產副大臣，在去年底與高市搬進首相公邸。他最近首度談到他自身的健康狀況，以及高市為兼顧工作與照護的「在職照護者」傳聞。

「文藝春秋」電子版今天刊登山本拓受訪的報導，並指出外界先前認為他去年2月腦中風後，持續處於療養狀態。日媒「每日新聞」今年1月7日，曾以「首相是『在職照護者』？」為題報導高市曾向身邊人士透露自己「獨力照顧丈夫」，並指出她可能是「在職照護者」。

對此，山本拓受訪時回應，「（腦中風病情）輕微，除了住院1個月左右，以及腳踝處仍有點麻痺感，復原比預期快。我當時在復健中心待了一個月，還拿到畢業證書」。

他也說，比起腦中風，去年夏天遇到的事情對於身體的影響更大。山本拓從復健中心回到議員宿舍之後，拿著助行器練習走路期間，失去平衡跌倒，之後被診斷出尾椎骨折。

山本拓也表示，「當時沒有住院，但變得無法復健，無法動腳，所以肌肉跟著流失…現在我的工作就是想辦法讓右腳長肌肉。為了避免膝蓋感到疼痛，只能慢慢來。」

至於高市早苗是否協助山本拓洗澡。他回應，「剛回家那段時間，洗澡時很危險，高市確實幫過我。」不過他表示現在已經能自理，「不會麻煩高市」。

山本拓也說，「在家會使用助行器。公邸的走廊很寬敞，所以日常生活本身就是很好的復健。上半身基本上健康，能扶著扶手自己洗澡，當然上廁所也沒問題。只是做什麼都比較花時間。今年3月高市訪美時曾討論是否同行，但因為下飛機階梯要花太久時間，所以放棄。」

高市早苗去年底利用年假從眾議院議員宿舍搬進首相公邸時，有日本媒體報導稱「公邸經過無障礙相關裝修」，但山本拓在訪問中明確否認此事，「這是假的，只是新住戶入住時的例行整修，並沒有為我做任何特別改裝。」

談到接受媒體採訪時，山本拓表示，「我是不上媒體的『隱形丈夫』，這是最後一次接受這樣的採訪。」

考量日本首相公邸維安森嚴與山本拓仍在療養，山本拓先前接受11次、總共約20小時的電話訪問。

中風 高市早苗

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