南韓股市如何在荷莫茲危機中快速反彈、創下新高？

南韓是今年全球主要股市中表現最強的，在3月底一度因伊朗戰爭而受重創，到4月中旬又逐步回穩。(歐新社)

南韓 是今年全球主要股市中表現最強的，但在3月底一度因伊朗戰爭而受重創，到4月中旬卻又逐步回穩。分析師指出，南韓股市之所以能在遭遇能源震撼後迅速復甦，憑藉的不只是科技領導地位，還有政府採取的危機應變措施。

截至5月7日止，南韓KOSPI股價指數2026年飛漲75%，漲幅遠超過美國那斯達克綜合指數同時期的11%。

分析師表示，投資人有充分理由持續青睞南韓。道理很簡單：南韓股市持續向前衝鋒。首爾掌握了充裕的能源供應，在荷莫茲海峽 油氣運輸受阻之際，讓國內科技業能源來源無虞。此外，政府近期內也無課徵新稅或提高利率的打算。

唯一潛在風險是原油價格若是連續數周盤旋在每桶115美元以上，就可能重燃通膨顧慮，迫使南韓央行立場轉鷹，進而打擊股市。不過，油價飆升的疑慮在一個月前升到頂點後，已隨地緣政治衝突緊張氣氛降溫而減退。

荷莫茲海峽封閉一度重創韓股

南韓昔日以電子股著稱，今日更成為人工智慧（AI）基建投資熱潮下的贏家之一。

伊朗戰爭爆發導致荷莫茲海峽封閉後，對能源幾乎全部仰賴進口的南韓產業構成重大壓力。南韓戰略儲油只能支應68天的用量。

南韓股市反應激烈。從2月底美伊開戰到3月26日期間，EWY暴跌18.7%，寫下2008年以來最大月線跌幅紀錄。

政府推出多項措施後，股市逐漸止穩回升。

南韓政府實施近30年來首次的燃料價格上限，並下令執行各種節約能源措施、燃煤電廠產能全開，核電廠產能利用率提高到80%以上，並禁止燃料出口。

同時，李在明總統指示官員把開闢新供應路線和工業結構重組視為優先要務，並派遣幕僚長走訪美洲和非洲採購，外交途徑鞏固原油、石腦油等原料的供應來源。

3月下旬，首爾推出戰略性庫存互換計畫，讓煉油廠向政府立刻借用中東原油，日後新供應源供貨運達後再償還。這項計畫原訂在4月至5月實施，迅速延長至6月底。

到4月15日，政府官員宣布，已確定可取得2.73億桶原油和210萬噸的石腦油，由繞過荷莫茲海峽的航線輸運。能源短缺壓力因此獲得明顯緩解。

市場再度反應強烈。EWY從3月低點強彈，4月份一路攀漲並迭創新高。雖然荷莫茲海峽瓶頸尚未完全疏通，但市場對能源危機的恐慌已大幅減輕。