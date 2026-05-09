我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗哈格島外海漏油 面積比島大2倍 恐陷生態浩劫

南加天普市 正副市長同為華裔 歷史首次

Shein未扭轉局勢 巴黎指標性百貨空蕩畫面引熱議

中央社巴黎9日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中資超快時尚電商Shein實體店面2025年底在巴黎指標性的BHV百貨開張。半年...
中資超快時尚電商Shein實體店面2025年底在巴黎指標性的BHV百貨開張。半年後，社群網站影片和媒體報導直指BHV業績一路下滑。(中央社)

中資超快時尚電商Shein實體店面去年底在巴黎指標性的BHV百貨開張。半年後，社群網站影片和媒體報導直指BHV業績一路下滑，樓層空蕩、電扶梯停用，店家則稱「翻修中」。

BHV位於巴黎市中心時髦熱鬧的瑪黑區（Marais），與市政廳隔街相望，歷史可回溯至1856年，是深植於巴黎人生活記憶的地標。

解放報（Libération）報導，自2023年百貨經營集團SGM總裁梅爾蘭（Frédéric Merlin）接手以來，BHV的客流量就下滑，如今在沒有新品、許多品牌也接連撤櫃後，BHV營業額一年內暴跌90%。

報導指出，數周來，BHV百貨門口告示寫著「翻修中」，每一層樓的剩餘商品都被堆到一側，以清出空間進行大規模翻修工程，顧客望而卻步，員工則憂心忡忡，其中一人說：「我們完全沒事做⋯我感覺自己毫無用處，只能看著這家店衰敗。」

還有員工說：「我們一直被問『你們要破產了嗎？』，我不懂為什麼不乾脆在施工期間關門，反而讓人看到店面衰敗的景象。」

報導提到，BHV百貨財務狀況不佳，每個月營業額從約1100萬歐元暴跌到100萬歐元左右。目前3部電梯中的2部，以及半數電扶梯停用；外部承包商不願參與；清潔公司罷工數周；兩年內換了3家保全公司。

去年10月，梅爾蘭讓Shein進駐BHV百貨的決定在巴黎引發強烈反對，美妝品牌Aime等陸續撤出，市民在請願網站連署抗議，中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）也不支持。

Shein去年11月開幕當天，BHV百貨迎來大批人潮，消費者須領取號碼牌、經過安檢才能入店；與此同時，店外許多人舉標語牌或喊口號，抗議Shein供應鏈涉及環保和勞動權益疑慮，還陷入販售兒童樣貌的色情娃娃醜聞。

梅爾蘭曾寄望Shein帶動百貨業績，但部分消費者認為店內商品不如網站價格便宜，購物人潮沒過多久就退去。

梅爾蘭近日在社群媒體發文反駁說：「整個週末都有『假網紅』上傳瑪黑區BHV百貨空蕩的影片。還有人在哭，好像這裡是什麼龐貝（Pompei）遺址似的。就是這些人一邊在收（電商）亞馬遜（Amazon）包裹，一邊假裝要拯救商家！」

他表示，影片中的畫面是工地，清出空間是為了做出改變，「讓我們好好建設」。

巴黎人報（Le Parisien）以「巴黎BHV百貨是否已成『鬼店』？」為題報導，這次翻修對SGM集團具有戰略和財務意義，BHV正重新規劃賣場空間，並與房東協商爭取降低租金。

工會透露，目前平均日營業額在2.5萬到4萬歐元之間波動。一名工會成員說：「以前由老佛爺百貨（Galeries Lafayette）經營時，我們一個週日就能入帳100萬歐元。」

電商 社群網站 Shein

上一則

郵輪漢他病毒群聚通報增2例 離船乘客及同機女性疑染疫

下一則

南韓股市如何在荷莫茲危機中快速反彈、創下新高？

延伸閱讀

全球最忙Trader Joe's將暫停營業 紐約上西城門市大翻修

全球最忙Trader Joe's將暫停營業 紐約上西城門市大翻修
賣場人擠人「非錯覺」 好市多過去7年客流量暴增

賣場人擠人「非錯覺」 好市多過去7年客流量暴增

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
「空無一人」洛杉磯購物天堂今變鬼城 全被ICE嚇跑？

「空無一人」洛杉磯購物天堂今變鬼城 全被ICE嚇跑？

熱門新聞

多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。(路透)

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

2026-05-02 22:29
墨西哥首都墨西哥城。（新華社）

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

2026-05-08 19:05
一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

2026-05-03 16:52
南韓前第一夫人金建希。（路透）

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

2026-05-05 21:17
美軍波音 KC-135 空中加油機。非當事飛機。（路透）

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

2026-05-05 06:33

印尼大規模清除垃圾魚 低價魚肉混入小攤販開賣

2026-05-04 02:05

超人氣

更多 >
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡
離譜…護照放進安檢籃竟消失？這樣做才安全

離譜…護照放進安檢籃竟消失？這樣做才安全
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
拒當人肉提款機 81歲港星與長子撕破臉：多年遭索200萬港元

拒當人肉提款機 81歲港星與長子撕破臉：多年遭索200萬港元