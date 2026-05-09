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垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人確認

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垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

世界新聞網王若馨／即時報導
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宏迪亞斯郵輪上的乘客5月6日拿著雙目望遠鏡眺望。(美聯社)
宏迪亞斯郵輪上的乘客5月6日拿著雙目望遠鏡眺望。(美聯社)

紐約郵報(New York Post)9日報導，宏迪亞斯郵輪漢他病毒爆發的零號病人，已確認為鳥類學家希爾佩羅德(Leo Schilperoord)，目前尚未釐清他對鳥類的熱愛是否最終導致了失去性命。

70歲的希爾佩羅德與69歲妻子米爾賈姆·希爾佩羅德(Mirjam Schilperoord)進行了一趟為期五個月的南美之旅。他們於去年11月27日抵達阿根廷，之後遊歷智利、烏拉圭，並在3月27日返回阿根廷，前往距離烏斯懷亞市(Ushuaia)約4哩一處垃圾填埋場進行觀鳥探險。

這個垃圾遍地、臭氣沖天的地點，當地居民避之唯恐不及，卻成為全球觀鳥人士的朝聖之地，因為這裡能看到一種極稀有的鳥類，名為白喉卡拉卡拉(white-throated caracara)。這種鳥又被稱為「達爾文卡拉卡拉」，以紀念首位採集到牠的演化生物學家達爾文。

阿根廷當局懷疑，希爾佩羅德夫婦就是在烏斯懷亞垃圾掩埋場，吸入了長尾侏儒稻鼠糞便顆粒，這種鼠類攜帶著目前已知唯一能人傳人的安地斯株漢他病毒。

當地攝影師兼導遊布雷蒂(Gastón Bretti)說：「鳥類觀察者常去垃圾場，因為那裡有很多鳥。」

他表示：「這是一座廢棄物堆成的大山，如今早已遠遠超過當局當初設定的容量上限。」

四天後的4月1日，希爾佩羅德夫婦與另外112名乘客(其中許多也是鳥類觀察者或科學家)一同從烏斯懷亞登上宏迪亞斯遊輪。4月6日，希爾佩羅德出現發燒、頭痛、胃痛和腹瀉等症狀，五天後在船上病逝。

其妻米爾賈姆於4月24日在計畫停靠的大西洋聖赫勒拿島下船，帶著其夫的遺體。她飛往南非的約翰尼斯堡，計畫轉搭荷蘭皇家航空(KLM)飛往荷蘭的班機，卻未能成行。機組人員發現她病況太嚴重而將她帶下飛機。她在機場昏倒，隔天便去世。

這對夫妻來自荷蘭一個僅有3000人口的小村莊豪爾韋克(Haulerwijk)，他們的名字出現在該村月刊中的訃告裡。

兩人1984年曾在荷蘭鳥類學雜誌「Het Vogeljaar」共同發表過一篇關於粉腳雁的研究。之後兩人周遊世界，包括2013年在斯里蘭卡一趟12天觀鳥與野生動物之旅，當時他們興奮地提到發現了極稀有的塞蘭迪布角鴞。

「如同展翅飛翔的鳥兒，」4月號「豪爾韋克村刊」以荷蘭文刊登的訃告寫道，「我們會想念你們，以及那些故事。」

郵輪 阿根廷 智利

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