西班牙發現涉疫郵輪漢他病毒疑似病例

發生漢他病毒疫情的「宏迪亞斯號」遊輪。（路透檔案照）

西班牙衛生部8日表示，一名曾與「宏迪亞斯」號郵輪後續病亡乘客搭乘同一航班的人員，因出現與感染漢他病毒相符症狀，在該國東南部阿利坎特市送醫治療。

西班牙衛生國務秘書（相當於衛生部副部長）哈維爾·帕迪利亞說，在阿利坎特發現的疑似病例是一名女子，曾與在「宏迪亞斯」號郵輪上發病後在南非 約翰內斯堡去世的患者乘坐同一航班。

南非政府6日通報，南非在兩名「宏迪亞斯」號郵輪乘客身上檢測出可人際傳播的漢他病毒家族成員安第斯病毒。兩人分別是一名荷蘭籍女性和一名英國籍男性，前者在約翰內斯堡死亡，後者在當地一家醫院的重症監護室接受治療，目前病情穩定。

帕迪利亞說，衛生部工作組9日將前往「宏迪亞斯」號最新目的地、位於北大西洋的西班牙特內里費島，郵輪不會入港停靠，而是在近海拋錨，乘客隨後通過小艇轉運至港口，再乘坐大巴車前往機場，搭乘航班返回各自國家。乘客總計來自23個國家。

西班牙衛生部門表示，整個轉運區域、車輛及機場相關區域將實施封閉管理，與公眾隔離。14名西班牙籍乘客預計將由軍機轉運至首都馬德里，均自願同意在戈麥斯烏利亞軍醫院接受隔離觀察。