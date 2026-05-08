強槓川普主導的世界 德副總理籲志同道合國家建新同盟

德國副總理克林拜耳呼籲歐盟和加拿大等志同道合國家組成新的同盟，對抗川普領導的美國等強權的反覆無常。 歐新社

德國 副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）呼籲，希望歐盟與加拿大 和英國等志同道合國家能加強合作，以在面對美國等強權的反覆無常時更加保護好他們自己。

彭博資訊報導，在前往加拿大的路途上，德國社民黨共同領袖暨財政部長克林拜耳受訪表示，在世界秩序被美國總統川普 和中國大陸的崛起顛覆下，歐洲有責任組織新的同盟。

在飛往多倫多進行為期兩天訪問、並會見包括加國總理卡尼等官員的過程中，克林拜耳7日表示：「增加我們的韌性，和讓我們面對在勒索時不那麼不堪一擊，對我來說非常重要。」

這位德國副總理警告，二戰後數十年來由美國建構的世界秩序已經無法修復，需要新的安全和貿易合作關係。

克林拜耳表示，德國和歐盟能在重新描繪地緣政治版圖中扮演核心角色。他指出，過去四年的俄烏戰爭，以及美國發動的伊朗戰爭，已讓歐洲的脆弱性表露無遺。「因此，降低依賴性和分散基礎仍對我們而言至關重要。」

在提到潛在的新合作夥伴時，克林拜耳也提到了澳洲、紐西蘭、印度和印尼，以及巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭等南方共同市場（Mercosur）的南美國家。「我們現在希望再次加強這種夥伴關係。」

克林拜耳此行將與加國財長商鵬飛（François-Philippe Champagne）會面，並將訪問加國飛機製造商龐巴迪，他也將與美國前總統歐巴馬共進晚餐。會談重點預料將在加強七大工業國集團（G7）在供應鏈安全、關鍵原物料、國防和人工智慧（AI）方面的合作。