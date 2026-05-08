我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台立院三讀通過7800億元軍購特別條例

捨舊愛擁新歡？Nvidia表現2年最差 這檔飆漲200%

強槓川普主導的世界 德副總理籲志同道合國家建新同盟

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國副總理克林拜耳呼籲歐盟和加拿大等志同道合國家組成新的同盟，對抗川普領導的美國...
德國副總理克林拜耳呼籲歐盟和加拿大等志同道合國家組成新的同盟，對抗川普領導的美國等強權的反覆無常。 歐新社

德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）呼籲，希望歐盟與加拿大和英國等志同道合國家能加強合作，以在面對美國等強權的反覆無常時更加保護好他們自己。

彭博資訊報導，在前往加拿大的路途上，德國社民黨共同領袖暨財政部長克林拜耳受訪表示，在世界秩序被美國總統川普和中國大陸的崛起顛覆下，歐洲有責任組織新的同盟。

在飛往多倫多進行為期兩天訪問、並會見包括加國總理卡尼等官員的過程中，克林拜耳7日表示：「增加我們的韌性，和讓我們面對在勒索時不那麼不堪一擊，對我來說非常重要。」

這位德國副總理警告，二戰後數十年來由美國建構的世界秩序已經無法修復，需要新的安全和貿易合作關係。

克林拜耳表示，德國和歐盟能在重新描繪地緣政治版圖中扮演核心角色。他指出，過去四年的俄烏戰爭，以及美國發動的伊朗戰爭，已讓歐洲的脆弱性表露無遺。「因此，降低依賴性和分散基礎仍對我們而言至關重要。」

在提到潛在的新合作夥伴時，克林拜耳也提到了澳洲、紐西蘭、印度和印尼，以及巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭等南方共同市場（Mercosur）的南美國家。「我們現在希望再次加強這種夥伴關係。」

克林拜耳此行將與加國財長商鵬飛（François-Philippe Champagne）會面，並將訪問加國飛機製造商龐巴迪，他也將與美國前總統歐巴馬共進晚餐。會談重點預料將在加強七大工業國集團（G7）在供應鏈安全、關鍵原物料、國防和人工智慧（AI）方面的合作。

川普 德國 加拿大

上一則

印尼杜科諾火山噴發…20名登山客無視禁令攀登 罹難者遺體待救援

延伸閱讀

川普稱駐德美軍將撤走「超過5000人」 美跨黨派議員反對

川普稱駐德美軍將撤走「超過5000人」 美跨黨派議員反對
分析：歐洲多國領導人訪問中國 不代表關係顯著改善

分析：歐洲多國領導人訪問中國 不代表關係顯著改善
五角大廈縮減駐德美軍 北約：將和美方合作了解細節

五角大廈縮減駐德美軍 北約：將和美方合作了解細節
川習會將登場 中國加強伊朗戰爭外交

川習會將登場 中國加強伊朗戰爭外交

熱門新聞

多艘船隻4月27日在荷莫茲海峽。(路透)

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

2026-05-02 22:29
英國女子叫不醒兒子，決定報警請醫護人員到場協助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Filer）

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

2026-05-01 22:10
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

2026-05-03 16:52
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
南韓前第一夫人金建希。（路透）

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

2026-05-05 21:17

超人氣

更多 >
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐
曾幫馬斯克生孩子的保守派網紅跟MAGA翻臉而大爆內幕

曾幫馬斯克生孩子的保守派網紅跟MAGA翻臉而大爆內幕
白宮發言人李維特曬新生女兒照 名字揭曉

白宮發言人李維特曬新生女兒照 名字揭曉
中國兩任防長被判死緩 分析：可能為張又俠案鋪陳

中國兩任防長被判死緩 分析：可能為張又俠案鋪陳
中國兩任國防部長判死緩 代表什麼？今日5件事

中國兩任國防部長判死緩 代表什麼？今日5件事