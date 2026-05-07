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世衛稱郵輪漢他疫情已5例確診 但對公眾風險很低

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世衛稱郵輪漢他疫情已5例確診 但對公眾風險很低

編譯曾子榛／即時報導
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世衛組織7日舉行記者會說明漢他病毒疫情狀況。圖為「漢他病毒陽性與陰性」試管示意圖...
世衛組織7日舉行記者會說明漢他病毒疫情狀況。圖為「漢他病毒陽性與陰性」試管示意圖。路透

BBC報導，世界衛生組織7日舉行記者會，表示世衛正全力追蹤數十名從爆發漢他病毒疫情的郵輪下船的旅客，該郵輪「洪迪亞斯號」先前停靠南大西洋聖赫勒拿島讓這些乘客下船。世衛說，目前通報的8個病例已有5例確診，不排除未來繼續出現新病例，但對公眾風險很低。

這艘荷蘭籍郵輪一個月前自阿根廷啟航，航行期間已有兩人在船上死亡。最初有來自28不同國家的乘客與船員，其中以菲律賓人最多。郵輪營運商表示，4月24日，有來自12個國家的29名旅客在聖赫勒拿島下船，然而荷蘭政府提供的數字卻是40名。

6日則有一名英國人、一名荷蘭籍船員以及一名德國旅客因染病撤離。世衛組織表示，該名56歲的英國人如今狀況已趨穩定。

此外，世衛祕書長譚德塞說，人與人之間的傳播僅發生在「長期且密切接觸」的情況下。船上一名男子於4月9日出現症狀，但當時並未懷疑感染漢他病毒，因此並未在第一時間採檢。而該名男子的69歲妻子在船隻停靠聖赫勒拿島時下船，後來於約翰尼斯堡病逝。

譚德塞說，這次疫情目前已通報8例病例，包括3例死亡，其中5例為確診病例，另外3例為疑似病例。他說，雖然漢他病毒潛伏期長達六周，後續亦可能陸續出現其他病例，但世衛評估對公眾健康為低風險等級。

世衛流行病和大流行病防範與預防部門主任范科霍芙說，漢他病毒傳播方式與流感、新冠病毒不同，是透過「密切接觸」傳播。

世衛 疫情 阿根廷

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