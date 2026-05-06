北韓新憲法刪社會主義字眼 專家：欲正常國家化

圖為北韓國旗。路透

北韓 修訂憲法內容今天曝光，新設「領土條款」，並刪除與統一政策相關表述，且將「社會主義憲法」更名為「憲法」，南韓 專家分析，北韓正在試圖持續推動「正常國家化」。

根據韓媒News1報導，首爾大學政治外交學系教授李貞澈在今天舉行的專家座談會上分析指出，新修訂的北韓憲法中，原本在序文與本文中出現的「北半部」、「祖國統一」、「社會主義的完全勝利」等，南北同族觀點的表述與統一政策相關概念已全部消失。

新的領土條款明定，北韓領域為北接中華人民共和國與俄羅斯 聯邦、南接大韓民國領土，及以此為基礎設定的領海與領空，朝鮮民主主義人民共和國絕不容許對其領域的任何侵犯。不過北韓並未在憲法中具體明示領土、領海與領空範圍。

李貞澈表示，北韓修訂後憲法給人的第一印象，就是北韓正在為「正常國家化」進行設計。李貞澈舉例，北韓已將憲法正式名稱從「社會主義憲法」改為「朝鮮民主主義人民共和國憲法」，他說：「這次修憲方向是刪除意識形態的表述，改為與其他國家憲法相似的結構。」

北韓新憲法中，「社會主義」字眼也大量被刪除，李貞澈指出，隨著「社會主義國家」這一表述從序文中刪除，北韓似乎試圖讓自身作為正常國家，具備一般憲法形式。李貞澈也提到，從經濟措施來看，也反映出北韓將市場原理擴散的現實寫入憲法，而非繼續強調依賴國家支援的社會主義。

北韓這次修憲也大幅提升國務委員長金正恩的權力，從原本的「最高領導者」被重新定義為「國家元首」，原本最高人民會議擁有的「可召回（罷免）國務委員長」權限遭刪除；另外，國務委員長的核武使用權首次被寫入憲法，新版憲法序文還將前代領導人功績全部刪除。