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高市早苗訪澳會總理 互贈唱片以音樂拉近距離

中央社東京5日專電
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日本首相高市早苗（左）4日和澳洲總理艾班尼斯（右）在澳洲坎培拉國會大廈舉行的記者...
日本首相高市早苗（左）4日和澳洲總理艾班尼斯（右）在澳洲坎培拉國會大廈舉行的記者會上握手。路透

日本首相高市早苗3日至5日展開上任後首次訪問澳洲，在國際局勢緊繃背景下，她以文化與個人交流展開的「柔性外交」成為焦點，其中與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）透過音樂互動，拉近彼此距離。

艾班尼斯於當地時間4日設宴款待高市，席間雙方互贈禮物，高市準備日本製唱片架，以及BABYMETAL、MAN WITH A MISSION等日本樂團黑膠唱片；艾班尼斯則回贈澳洲經典搖滾樂團AC/DC的簽名鼓面與唱片。

高市在學生時期曾加入輕音樂社團，擔任樂團鼓手，艾班尼斯同樣是音樂愛好者，兩人藉此拉近距離。

高市事後在社群媒體X發文表示，雙方除音樂外，也談到飲食文化等議題，「這是加深對彼此國家理解、並建立信任關係的絕佳機會」。留言區則有網友回應，「事先了解對方喜好並準備貼心禮物，無論是商業談判或外交，本質基本相同」、「用音樂連結雙方關係，真的很棒」。

同日舉行的會談中也有一段小插曲。根據日本首相官邸官方X帳號發文，高市曾在新婚旅行時造訪澳洲。她分享當時在大堡礁體驗水肺潛水的回憶，透過這段個人經歷，展現與當地的連結，進一步強調日澳之間的情誼。

此外，高市也贈送靜岡縣產的高級「皇冠哈密瓜」，據悉在晚宴中端上餐桌。

根據首相官邸發布影片，高市把哈密瓜遞給艾班尼斯，一邊說「感謝解禁哈密瓜進口（澳洲）」，艾班尼斯也回說「太棒了（fantastic）」。

高市解釋說：「一般哈密瓜都是一條瓜藤結出5、6顆哈密瓜，這是一條瓜藤只結1顆的超高級哈密瓜。」

艾班尼斯聽了開玩笑說：「那我這顆哈密瓜必須和大家分嗎？」高市說：「跟喬蒂（Jodie，艾班尼斯妻子）一起分著吃吧。」艾班尼斯聽聞，手指比了個大大的ok，氣氛相當融洽。

高市事後發文稱，「在澳洲，日本料理的支持者持續增加，日本的農林水產品與食品的出口持續成長。於艾班尼斯總理主辦的晚宴上，我向總理夫婦贈送了今年1月剛解禁出口至澳洲的日本產哈密瓜（靜岡縣「皇冠哈密瓜」）。此外，在晚宴也進行了米粉及米粉製品的宣傳。透過此次訪問，我深刻感受到各國對日本農林水產品與食品抱持高度關注與期待。」

日本 澳洲 高市早苗

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