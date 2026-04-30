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緬甸官媒：翁山蘇姬已轉為居家軟禁

中央社曼谷1日專電
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緬甸官方媒體30日晚報導，被拘留的翁山蘇姬已被轉為居家軟禁，將在指定住所繼續服刑...
緬甸官方媒體30日晚報導，被拘留的翁山蘇姬已被轉為居家軟禁，將在指定住所繼續服刑。路透

緬甸官方媒體昨晚報導，被拘留的翁山蘇姬已被轉為居家軟禁，將在指定住所繼續服刑。當局宣布此消息前，被判處33年徒刑的翁山蘇姬剛獲特赦減刑，但至今仍下落不明，且自審判結束以來，她就未曾公開露面。

諾貝爾獎得主翁山蘇姬自2021年軍事政變，政府被推翻後遭監禁至今。翁山蘇姬法律團隊成員昨天曾表示，翁山蘇姬再獲特赦減刑，刑期進一步縮減1/6，這是兩週內第2次減刑。

緬甸官媒4月30日報導，將更改翁山蘇姬的服刑地點，將她剩餘的刑期改為在其指定住所繼續服刑。

泰國鮮新聞（Khaosod）也引述緬甸官媒報導指出，被監禁的緬甸前領導人翁山蘇姬，已從奈比多（Naypyidaw）的監獄轉至居家軟禁，這標誌著她的監禁狀況出現重大改變。報導指出，目前尚無關於她軟禁條件，或是否會採取其他措施的更多細節。

緬甸官媒發布一張翁山蘇姬與2名身著制服人員坐在一起的照片。英國廣播公司（BBC）今天報導，翁山蘇姬的兒子阿里斯（Kim Aris）表示，他對該消息仍抱持懷疑態度，且尚無證據證明翁山蘇姬還活著。

他說，這張照片「毫無意義」，因為它是在2022年拍攝的。阿里斯告訴BBC：「我希望這是真的，但我至今仍未看到任何確切的證據證實她已被轉成（居家軟禁）。」

此前，敏昂萊（Min Aung Hlaing）政府4月中宣布特赦減刑，翁山蘇姬的刑期先被減到27年，然後在4月17日緬甸新年特赦時再縮減1/6。在那次特赦中，與她一同受審的盟友、前總統溫敏（Win Myint）已獲釋出獄。

據緬甸官方媒體發布的公告，由於所有囚犯皆獲減刑，翁山蘇姬的刑期也因此進一步縮減。

翁山蘇姬 緬甸

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