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赤道幾內亞貧富不均 教宗到訪籲推動正義並縮小差距

中央社赤道幾內亞蒙戈莫22日綜合外電報導
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教宗良十四世22日抵達赤道幾內亞巴塔的巴塔體育場與民眾揮手。美聯社
教宗良十四世22日抵達赤道幾內亞巴塔的巴塔體育場與民眾揮手。美聯社

羅馬天主教教宗良十四世今天呼籲赤道幾內亞致力推動正義、縮小優勢與弱勢之間的差距。他今天的活動令外界關注這個非洲國家所得嚴重不均及侵害人權問題。

美聯社報導，良十四世（Pope Leo XIV）今天先在與加彭接壤的東部城市蒙戈莫（Mongomo）舉行彌撒。當地自1990年代赤道幾內亞經歷石油繁榮以來，迎來大規模發展。

現任總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）就是蒙戈莫人，執政超過40年的他被控貪腐嚴重及實施威權統治。儘管蒙戈莫並無官方機構，仍受惠於政府投資及基礎建設。

赤道幾內亞逾半人口生活貧困，蒙戈莫這座城市卻擁有氣派建築、帶有鍍金大門的庭園、一座18洞高爾夫球場，同時也是通往西岸城市巴塔（Bata）、全國唯一一條高速公路的起點。

良十四世彌撒的出席者除了恩格瑪伉儷，他們的兒子－副總統曼格（Teodoro Nguema Obiang Mangue）也在現場。法國法院曾認定曼格侵吞數以百萬計歐元，判他緩刑、罰款，並下令扣押他在法國的豪宅與名車。

美國去年曾讓曼格短暫豁免於美國的貪腐制裁，他因此得以出席聯合國（UN）集會，並拜訪美國其他城市。曼格也跟美國副國務卿藍道（Christopher Landau）會晤。

梵蒂岡表示，估計今天的彌撒有10萬人參加。

多數與會者站在蒙戈莫聖母無染原罪主教座堂宏偉的入口通道，這座主教座堂仿照梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）而建，於2011年祝聖。

彌撒開始前，良十四世向現場群眾與總統一家致意，隨後降福於一塊將用於興建新首都「拉巴斯城」（Ciudad de la Paz，和平城）主教座堂的奠基石。

良十四世在講道時，呼籲所有國民攜手打造一個能孕育嶄新正義感的社會，讓自由的空間更為開闊，且人性尊嚴始終獲得維護。

他並期勉所有人依自身角色，致力「服務公益而非私利、彌合優勢和弱勢之間的差距」。

良十四世稍晚將前往港市巴塔探訪一處監獄設施，延續前教宗方濟各（Pope Francis）的傳統。

方濟各任內將這類探訪視為要務，目的在於帶給受刑人希望，提醒他們教會與其同在，同時凸顯司法濫權、過度收容及其他不公義。

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