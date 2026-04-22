我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約郵報：川普稱美伊第2輪談判可能在3天內舉行

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

芬蘭演出驚魂 指揮動作不慎碰落350萬美元名琴

中央社赫爾辛基22日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Pexels from Pixabay
示意圖。Image by Pexels from Pixabay

一把身價逾億新台幣的18世紀義大利古琴，上週在芬蘭音樂廳裡飛出獨奏家手中，空中翻轉了數圈，接著重重掉落到地面上。影片在古典樂界瘋傳，讓全球樂迷為這把琴捏了一把冷汗。

事發在4月16日，芬蘭拉赫蒂（Lahti）西貝流士廳（Sibelius Hall）。芬蘭小提琴家瓦哈拉（Elina Vähälä）正演奏布魯赫（Max Bruch）小提琴協奏曲終樂章，指揮霍爾斯（Matthew Halls）一個大幅揮臂，手不慎碰到了她的琴。名琴飛出，劃過弦樂組上方，瓦哈拉在千鈞一髮之際，伸腳墊在琴下，才擋住最重的一擊。

▲ 影片來源：IG＠helsinginsanomat（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

她事後告訴芬蘭國家廣播公司（Yle）：「我剛拉完自己的部分，握弓的力道已經鬆了一些，指揮的手就這樣打到琴。幸好我不知道哪來的反射動作，把腳伸了出去。」她說自己完全不記得當時的情形，後來看影片才知道事件發生原委。

小提琴掉地後，樂團暫停演出，全場的人都驚呆了，瓦哈拉蹲身把琴撿起來，仔細檢查，大約兩分鐘後，她重新調音，才示意指揮家從終樂章開頭再來一次。但她心裡清楚有什麼不對勁。「小提琴發出的音色受到影響，也許是某個小零件移位，或接縫處微開一些。」

主辦單位拉赫蒂交響樂團（Sinfonia Lahti）公開影片後，被全球古典音樂媒體「滑碟」（Slipped Disc）網站迅速轉載，正在網路上傳播，留言區熱鬧異常。有樂手批評，指揮動作太大，「偉大的指揮靠的是精準，不是揮手」。霍爾斯事後公開道歉，並稱讚瓦哈拉驚魂後仍把全曲演完。瓦哈拉說這是純粹意外，並不責怪出包的指揮家。

這把琴是1780年製的瓜達尼尼（Giovanni Battista Guadagnini），同類型名琴在國際拍賣會上估值逾百萬、甚至高達300萬歐元（約350萬美元）。

據YLE報導，赫爾辛基製琴師尼米（Jarkko Niemi）近日接手修復，將重新黏合崩開的接縫後，琴經修復後音色已恢復，未見明顯損傷。

尼米說，老琴製作時，刻意讓接縫成為「犧牲層」，衝擊發生時接縫先裂，以保護面板和背板，就像汽車車身設計會在撞擊時潰縮。瓦哈拉這次運氣好；若面板出現裂縫，琴的身價可能跌至只剩三分之一。

世報陪您半世紀

義大利

上一則

菲前總統杜特蒂聲請釋放 國際刑事法院駁回

延伸閱讀

演繹普羅高菲夫 王羽佳攜手馬勒室內樂團

演繹普羅高菲夫 王羽佳攜手馬勒室內樂團
芬蘭加入美國矽盛世 強化半導體供應鏈

芬蘭加入美國矽盛世 強化半導體供應鏈
教師上街頭雇主上法院 芬蘭科大爆史上首次罷工

教師上街頭雇主上法院 芬蘭科大爆史上首次罷工
來賭城體驗「這顆球」…華人專程花150美元看電影也喊值

來賭城體驗「這顆球」…華人專程花150美元看電影也喊值

熱門新聞

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本強震規模上修至7.7 極淺…18萬人避難

2026-04-20 08:40
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日在荷莫茲海峽附近遭美軍攻擊並扣押。(路透)

美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

2026-04-20 22:03
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。(路透)

伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

2026-04-20 14:07

超人氣

更多 >
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕
喜歡白天小睡？恐是身體發出的警訊 這類人要注意

喜歡白天小睡？恐是身體發出的警訊 這類人要注意
多名民主黨人醞釀倒戈 將涉貪佛州眾議員逐出國會

多名民主黨人醞釀倒戈 將涉貪佛州眾議員逐出國會