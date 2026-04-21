我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多名民主黨人醞釀倒戈 將涉貪佛州眾議員逐出國會

美伊停火不到24小時到期 主談者范斯仍在白宮未出發

日本頻傳強震 日旅達人：巨大海嘯400年1次 或達臨界點

記者楊德宜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本東北「三陸」地區外海昨天下午發生芮氏規模7.7強震。圖為當天北海道苫小牧的港...
日本東北「三陸」地區外海昨天下午發生芮氏規模7.7強震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本東北「三陸」地區外海昨天下午發生芮氏規模7.7強震。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本海溝、千島海溝沿線，發生過多次規模7至9的大地震。根據日本中央防災會議資料，北海道至岩手縣太平洋沿岸地區的海嘯沉積物顯示，最大規模海嘯大約每300至400年發生1次，考量上次巨大海嘯發生在17世紀，已經過了400年，目前此地區被認為處於迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。

日本內閣府與日本氣象廳昨晚發布「北海道・三陸近海後發地震注意情報」，林氏璧表示，共有來自北海道、東北及關東地區等7個道縣、總計182個市町村被列為需採取防災應對措施的對象。由於千島海溝與日本海溝沿線發生巨大地震的可能性較平時相對增高，內閣府與氣象廳呼籲民眾應遵循政府及地方自治體的指示，採取相應的防災措施。

關於發布條件，他說，在北海道根室近海的千島海溝，至東北岩手縣三陸近海的日本海溝巨大地震預期震源區（或其外圍區域），發生M7（芮氏規模7.0）以上地震時，為了提醒民眾注意後續可能發生更大規模地震而設計的警示。通常會在地震發生後2小時內發布。

至於實施背景，林氏璧表示，該機制自2022年12月16日開始運作，並於2025年12月9日青森縣東部近海地震首次發布。這次是第二次。當此情報發布時，民眾需確認避難場所及逃生路線、準備隨時可帶走的緊急避難包、固定家具防止倒塌，並檢查糧食、飲水及簡易廁所等儲備物資。此情報並非要求立即避難，呼籲期間通常為期1周。

不過，他說，發布資訊並不代表一定會發生巨大地震；日本政府特別強調，並非收到警示後就百分之百會發生巨大地震。根據全球案例分析，在M7等級地震發生後，1周內發生M8以上等級巨大地震的機率會從原本的0.1%提高到1%。若要達到M9等級，機率則更低。注意情報時間到日本時間4月27日下午5時為止。

在這個地域之前有兩個先例。林氏璧表示，最有名的2011年東日本大地震，震央也是在三陸沖，是在3月9日先有1個規模7.3的前震，2天後的3月11日就發生了規模9.0的主震。1963年在択捉島也有1次先有規模7.0，18小時候發生規模8.5的地震。

林氏璧表示，日本海溝、千島海溝沿線，過去發生過多次規模7至9的巨大地震。根據日本中央防災會議資料，北海道至岩手縣太平洋沿岸地區的海嘯沉積物顯示，最大規模海嘯大約每300至400年發生1次，考量上次巨大海嘯發生在17世紀，已經過了400年，目前此地區被認為處於迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。

他提醒台灣和日本一樣處在地震帶上，「不管有沒有龍樹諒，請大家都要隨時做好防災的準備」。

世報陪您半世紀

日本 地震 海嘯

上一則

中國2名高中生多次赴韓偷拍戰機 遭求刑3至4年

下一則

美伊停火協議 為什麼川普與伊朗對截止時間出現不同？

延伸閱讀

氣象廳：日本東北未來一周規模8以上強震發生機率是平日10倍

氣象廳：日本東北未來一周規模8以上強震發生機率是平日10倍
日本東北外海規模7.7地震 近18萬人避難

日本東北外海規模7.7地震 近18萬人避難
日本規模7.7地震 北海道至福島海嘯注意報解除

日本規模7.7地震 北海道至福島海嘯注意報解除
日本發布餘震注意情報 示警規模8.0或以上地震風險

日本發布餘震注意情報 示警規模8.0或以上地震風險

熱門新聞

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本強震規模上修至7.7 極淺…18萬人避難

2026-04-20 08:40
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。(路透)

伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

2026-04-20 14:07
瑞典「環保少女」童貝里(左)與阿維拉。(路透)

環保少女童貝里加薩船隊 遭爆領導與3志工不當性關係

2026-04-18 16:34

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜
居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招

居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
獲綠卡半年就分居 華女舉報丈夫婚姻欺詐 兩人已有孩子

獲綠卡半年就分居 華女舉報丈夫婚姻欺詐 兩人已有孩子