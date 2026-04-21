中國2名高中生多次赴韓偷拍戰機 遭求刑3至4年

2022年5月，一架美軍偵察機準備降落烏山空軍基地。(美聯社)

韓聯社報導，2名中國籍高中生涉嫌在不到1年內多次入境韓國，未經許可拍攝境內美軍與韓軍的戰機及軍事管制設施，今天在韓國水原地方法院出庭應訊，分別遭韓國檢方求處3至4年有期徒刑。

根據報導，水原地方法院今天對這2名中國籍高中生進行結案庭審。檢方對其中1人求刑3至4年，另1人則求刑4年，並請求法院沒收2人用來拍攝美韓軍事設施的相機等物品。檢方並直指，威脅軍事安全是重大犯罪行為，且2名被告「未加反省」。

但這2名中國籍高中生今天在庭審作最後陳述時辯稱，他們沒想到「單純出於好奇而作出的行為」，會導致如此嚴重後果，就此深刻反省，望法庭酌情判決。

報導直指，這2名中國籍高中生從2024年下半年至2025年3月分別入境韓國3次和2次，且涉嫌使用配有長焦鏡頭的數位相機和手機，在韓國境內多座軍事設施和國際機場附近拍攝戰機與管制設施等。

韓方調查發現，2人擅自拍攝的涉案照片包括水原空軍基地、平澤烏山空軍基地與美軍基地、清州空軍基地等4座美韓軍事設施，以及仁川、金浦、濟州等3座國際機場。他們3月21日下午在水原空軍基地附近擅拍起降中的戰機時，被當地警方逮捕。