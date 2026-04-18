環保少女童貝里加薩船隊 遭爆領導與3志工不當性關係

瑞典「環保少女」童貝里(左)與阿維拉。(路透)

紐約郵報(New York Post)18日報導，瑞典 「環保少女」童貝里(Greta Thunberg)發起的「自由船隊」上周日自巴塞隆納啟航，準備再次前往加薩進行抗議以色列 行動，但近日爆出性爭議疑雲，一名「進步派」領導人被指控與至少三名志工發生不當性行為。

巴勒斯坦 團體「Heart of Falastin」本周稍早在社群媒體發文，指船隊內一名高層在前往加薩的船上，與多名成員發生性關係。該團體批評：「在前往一個正遭受種族滅絕的地區途中，與受自己指揮的志工發生關係，不只一人，不是兩人，而是三人…這明顯違反倫理與權力界線。」

一個巴西團體則點名該名高層為船隊領導及發言人阿維拉(Thiago Avila)。

39歲的阿維拉今年6月曾搭乘12人小船「Madleen」前往加薩，期間多次被拍到與童貝里互動親密；之後全員被以色列部隊拘留並遣返。

他9月加入更大型的「Global Sumud Flotilla」500人船隊。在該次行動中，高層內鬥激烈，導致童貝里退出指導委員會並離開主船，轉搭另一艘船。

阿維拉否認所有指控，並表示：「倫理委員會已與三名相關人士談話，他們都確認這只是抹黑行動，我們是同志關係，什麼事都沒有發生。」

船隊方面則發表聲明：「在沒有申訴人、證人或證據的情況下，此案沒有進一步處理的基礎。」

對於不當性行為指控，以及是否影響她離開決定，童貝里未回應紐約郵報的詢問。

此外，船隊此行目標募款350萬美元，但未公開捐款名單，批評者質疑資金是否真正送達加薩。