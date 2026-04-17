法英：條件允許時將牽頭多國行動 保障荷莫茲海峽航運

馬克宏(左二)和施凱爾（右二）當天在法國首都巴黎主持召開國際會議，梅爾茨（左）、梅洛尼（右）出席。（歐新社）

法國總統馬克宏和英國首相施凱爾17日表示，法英兩國將在條件允許時牽頭一項防禦性多國行動，以保障荷莫茲海峽航運安全。

馬克宏和施凱爾當天在法國首都巴黎主持召開國際會議，重點討論通過外交途徑結束當前中東衝突、重新開放荷莫茲海峽、局勢穩定後為海峽航運提供安全保障等議題。德國 總理梅爾茨、義大利 總理梅洛尼 出席此次會議，一些國家以視頻方式參會。美國和伊朗均未參會。

會後舉行的記者會上，馬克宏宣佈，法方將加快和英國協調，以設立一項中立、獨立的多國行動，以保障荷莫茲海峽開放。他說，相關籌備會議將於下周在英國首都倫敦舉行。

施凱爾說，目前已有十餘個國家準備為這一行動提供資源支持，這一行動將完全採取防禦性姿態，旨在安撫航運業並支持排雷行動。他強調，重新開放荷莫茲海峽「是全球的需要，也是全球的責任」。他同時希望美伊重啟談判，達成持久協議。

梅洛尼說，有必要確保荷莫茲海峽無水雷威脅，義大利願在完全防禦性的前提下提供海軍力量支持。

梅爾茨表示，德國將參與規劃討論，並歡迎美國在可能情況下參與其中。

對於伊朗當天宣佈重新開放荷莫茲海峽，馬克宏表示歡迎，但同時強調仍需保持謹慎。他還呼籲，各方應「立即、無條件、全面」恢復海峽通行，充分遵守海洋法，恢復戰前通航條件。

馬克宏稱，與會方反對任何限制措施和任何形式的收費安排，認為這些行為試圖將荷莫茲海峽「私有化」。