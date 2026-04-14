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黎以談判前夕 真主黨領袖：會談有結果也不會遵守

中央社貝魯特13日綜合外電報導
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真主黨（Hezbollah）政治委員會高階成員薩法（Wafiq Safa）。美聯...
真主黨（Hezbollah）政治委員會高階成員薩法（Wafiq Safa）。美聯社

黎巴嫩激進組織真主黨一名高層官員今天表示，真主黨堅決反對在美國舉行的黎巴嫩與以色列的面對面會談，並強調即使這項談判達成任何協議，真主黨也不會遵守。

美聯社報導，黎巴嫩與以色列駐美大使預計在華盛頓展開會談前夕，真主黨（Hezbollah）政治委員會高階成員薩法（Wafiq Safa）發表上述談話。

黎巴嫩與以色列這兩個沒有外交關係的國家的特使，將在華府舉行面對面談判，為數十年來首見。

薩法告訴美聯社：「至於黎巴嫩與敵人以色列之間的這場會談結果，我們完全不感興趣，也與我們無關。」

薩法極少接受國際媒體採訪，他站在一處墓地旁邊說：「他們達成的協議，我們不受其約束。」墓地上空有以色列無人機盤旋。

黎巴嫩官員希望透過在美國的這次會談，促成以色列與真主黨的停火。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）曾表示，會談目標是使真主黨解除武裝，並為黎巴嫩與以色列之間的潛在和平協議鋪路。內唐亞胡發言人貝德羅希安（Shosh Bedrosian）今天表示，以色列不會與真主黨停火。

伊朗支持的真主黨在1980年代成立，以游擊隊形式對抗以色列當年對黎巴嫩南部的占領。自當時起，以色列與真主黨多次交戰，最新一輪衝突於今年3月2日爆發。

以色列與美國聯手對伊朗開戰，2天後，真主黨隨即在黎巴嫩對以色列發射飛彈參戰，以色列則以空襲和地面攻擊並進的方式對真主黨進行反擊。

伊朗 華府 真主黨

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