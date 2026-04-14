埃及等4國成立遊說機制 力爭美伊開啟第2輪談判

美國副總統范斯(左)與巴基斯坦總理夏立夫11日合影。(路透)

美伊停火談判於12日破裂後，美國已於13日開始封鎖伊朗 港口。周邊國家為避免局勢升級，包括埃及、巴基斯坦等4國成立「中東地區四方機制」，全力遊說美伊進入第2輪談判。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，在美伊第一輪於巴基斯坦的談判破裂後，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）準備訪問沙烏地阿拉伯，尋求沙烏地阿拉伯支持巴基斯坦提出的方案，以促成伊朗與美國儘快達成協議，並就中東局勢的最新發展進行磋商。

報導轉述埃及消息人士說法，巴基斯坦與埃及、土耳其 和沙烏地阿拉伯成立「中東地區四方機制」。其中，埃及和土耳其正全力遊說美伊展開第2輪談判。

一名巴基斯坦消息人士則告訴「金字塔報」，第2輪會談很可能會在未來幾天內舉行，因為由巴基斯坦斡旋的停火協議為期2周，4月22日到期。此外，第2輪談判重點會聚焦在最難達成共識的「伊朗核計畫」議題。

據美聯社報導，兩名美國官員與知情人士透露，美國與伊朗正衡量於4月16日展開新一輪面對面談判。

該名巴基斯坦消息人士說明，癥結點在於美國原本只要求伊朗的核計畫受監督，且降低鈾濃縮水準；但在以色列 施壓下，美國的立場現已轉變為完全反對伊朗擁有任何形式的核計畫。

針對川普封鎖伊朗港口行徑，巴基斯坦安全分析師阿里（Syd Muhammad Ali）對金字塔報表示，現在不確定美國是否會完全執行封鎖，但因為美國仍有些阿拉伯和亞洲盟友與伊朗有貿易往來，若情況如此，伊朗回應的態度應不至於太過強硬。

阿里指出，實施封鎖是美國脅迫性外交的一部分，並不代表美國不想恢復談判。尤其是與轟炸伊朗相比，封鎖的風險更低。如果美國對荷莫茲海峽採取升級行動，伊朗肯定會做出反應，這只會加劇全球能源危機，「沒有人願意看到這種情況發生」。

阿里強調，由於伊朗和美國都不是1982年「聯合國海洋法公約」締約國，因此雙方都難以對荷莫茲海峽航行自由權提出主張。

沙烏地消息人士告訴「金字塔報」，自伊朗對荷莫茲海峽實施航行限制後，部分海灣國家的船隻和油輪都有進出海峽。

報導還提及，有幾個聯合國安理會常任理事國（如法國）都已表明，不贊成在荷莫茲海峽問題上採取軍事行動。中國和俄羅斯也已提交決議草案，強調衝突各方應堅持談判而非軍事對抗。