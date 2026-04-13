教宗非洲行首站抵阿爾及利亞 參訪清真寺與紀念碑

羅馬天主教教宗良十四世（左）13日參觀阿爾及爾大清真寺（Great Mosque of Algiers），右為大清真寺院長Al-Mamoun Al-Qasimi Al-Hassani。路透

羅馬天主教教宗良十四世 展開為期11天的非洲訪問行程，今天抵達首站阿爾及利亞，此行不僅是他當選教宗以來首次重要國際出訪，也是首次有教宗造訪這個穆斯林占大宗的國家。

法新社報導，良十四世（Pope Leo XIV）於格林威治標準時間13日上午9時（美東時間上午5時）前抵達阿爾及利亞首都阿爾及爾（Algiers）。此次訪問里程總長1萬8000公里，除了阿爾及利亞，教宗還會造訪喀麥隆、安哥拉、赤道幾內亞等中非國家，他預計於4月23日返回梵蒂岡 。

阿爾及爾總主教韋斯柯（Jean-Paul Vesco）告訴法新社，教宗此行主要目的是持續「搭建基督教與伊斯蘭世界之間的橋樑」。

教宗抵達阿爾及爾後，前往阿爾及利亞烈士紀念碑（Algerian Martyrs Memorial）致敬在1954年至1962年阿爾及利亞對法國發動獨立戰爭期間的犧牲者。

他在紀念碑前表示：「在這裡，願我們記住天主渴望每個國家都享有和平。這種和平能使我們以和好的態度面對未來，它只有透過饒恕才能達到。」

這是教宗抵達阿爾及利亞後的首次談話，此時阿爾及利亞與法國關係高度緊張。

良十四世隨後會晤阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune），向該國政府官員及外交使節發表演說。

教宗今天參觀阿爾及爾大清真寺（Great Mosque of Algiers），這座清真寺擁有號稱全球最高的宣禮塔，及拜訪可俯瞰阿爾及爾灣（Bay of Algiers）的非洲聖母聖殿（Basilica of Our Lady of Africa）。

他還計劃參訪一座小禮拜堂、在此獨自祈禱，該教堂是為了紀念1992年至2002年阿爾及利亞內戰中遇害的19名神職人員和修女而建。

另據路透報導，現年70歲的良十四世相對年輕、身體狀況良好，他正展開教廷數十年來複雜程度僅見的一次教宗出訪。

根據梵蒂岡統計，全球超過20%的天主教徒生活在非洲。教宗此次訪問的撒哈拉沙漠以南3個非洲國家，天主教信仰人口占各國總人口數超過一半。

不過，阿爾及利亞以穆斯林為大宗，天主教徒在該國約4800萬人口中不到1萬人，這是該國首次接待羅馬天主教教宗。