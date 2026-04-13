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美軍封鎖生效 川普：伊朗軍方船隻靠近將摧毀

川普自比「救世主」？保守派也看不下去 促刪文、道歉

整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．13最新戰況

新華社北京4月13日電
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數百艘油輪及貨輪被困荷莫茲海峽，無法離開。(路透)
數百艘油輪及貨輪被困荷莫茲海峽，無法離開。(路透)

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊13日進入第45天。以下是最新戰事速覽：

美國

據路透報導，美國軍方發佈消息稱，將在阿曼灣和荷莫茲海峽以東的阿拉伯海實施封鎖，任何未經授權進入或離開封鎖區域的船隻都可能被攔截、改道和扣押。美國東部時間13日10時，是美軍對伊朗港口「封鎖令」生效的時間。

據美國媒體報導，巴基斯坦、埃及土耳其將在未來幾天繼續與美國和伊朗進行會談，以彌合分歧，推動達成結束戰爭的協議。美國阿克西奧斯新聞網站援引地區消息人士的話報導說：「門還沒有關上。雙方都在討價還價。」

伊朗

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人表示，面對威脅，伊朗將堅決落實「控制荷莫茲海峽永久機制」。如果伊朗在波斯灣和阿曼海的港口安全受到威脅，那麼波斯灣和阿曼海的任何港口都將不安全。

伊朗代理國防部長伊本·禮薩表示，伊朗武裝力量目前處於最高級別戒備狀態，已為各種可能性做好充分準備。

伊朗伊斯蘭議會副議長尼克扎德表示，伊朗曾準備通過在境內稀釋處理約450公斤濃縮鈾的方式，展現伊朗對同美國談判的善意。伊朗的原計劃是在境內設立一個由伊朗、美國和沙特阿拉伯共同參與的聯合機制，對這些濃縮鈾進行稀釋處理，這些濃縮鈾不會移交給其他國家。該方案最終遭到美方反對，並未落實。

以色列

以色列總理內唐亞胡在內閣會議上表示，剛剛結束的美伊會談討論的一個主要問題是從伊朗運離濃縮鈾，並確保伊朗不再進行任何鈾濃縮活動。他還稱，與伊朗的停火可能很快結束。

葉門

葉門胡塞武裝表示，如果美國和以色列恢復對伊朗以及「抵抗陣線」的軍事打擊，該組織將以不斷升級的方式參與「有效的軍事行動」。

巴基斯坦

巴基斯坦國防部長赫瓦賈·阿西夫表示，美國和伊朗新一輪談判預計將很快啟動。美伊恢復對話的可能性依然存在。他對早前會談結果表示滿意，並稱迄今出現的都是積極進展。

以色列 埃及 土耳其

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