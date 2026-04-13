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匈牙利變天 俄盼建立務實關係、烏取消對匈旅遊警示

中央社莫斯科/基輔13日綜合外電報導
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匈牙利反對陣營領袖馬札爾12日在大選中獲勝。美聯社
匈牙利反對陣營領袖馬札爾12日在大選中獲勝。美聯社

立場親俄的匈牙利總理奧班在昨天的國會選舉落敗後，俄羅斯政府今天稱盼與匈牙利新領導階層建立「務實」關係。烏克蘭則取消要公民避免前往匈牙利的官方建議。

法新社報導，民族主義者奧班（Viktor Orban）是歐洲聯盟立場最為親俄的領導人。

路透報導，奧班已掌權長達16年，如今立場中間偏右的尊重與自由黨（Tisza）結束了此一局面。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者：「匈牙利已做出選擇，我們尊重這個選擇。我們期望繼續與匈牙利新領導階層保持高度務實的聯繫。」

在奧班敗給保守派對手馬札爾（Peter Magyar）後，奧班的盟友─斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）及捷克總理巴比斯（Andrej Babis）皆向馬札爾致賀。

費佐在臉書（Facebook）上表示，他「準備好與匈牙利新總理密切合作」，同時也向奧班表達「感激之意」。

巴比斯則說，馬札爾「不能讓人失望」，並承諾「始終會與選民選擇的任何人進行建設性合作」。

而在匈牙利大選終結親克宮總理奧班的統治後，烏克蘭今天取消要公民避免前往匈牙利的官方建議。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體寫道：「外交部將取消之前要公民避免前往匈牙利的建議。」

烏克蘭上月實施上述旅遊建議前，烏克蘭國家儲蓄銀行（Oschadbank）有7名員工在奧地利與烏克蘭的銀行之間運送現金時，遭匈牙利逮捕。

另外，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，匈牙利的選舉顯示，歐洲並非註定走向獨裁統治。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）將馬札爾擊敗奧班形容成「右翼民粹主義」的「慘敗」。

他說：「匈牙利已向全世界發出非常明確的反對右翼民粹主義訊號。從那個角度來看，昨天是…美好的一天。」

俄羅斯 烏克蘭

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