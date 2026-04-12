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匈牙利國會大選 民調：民族主義派總理奧班將遭重挫

中央社布達佩斯12日綜合外電報導
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匈牙利總理奧班在投完票後準備離開。(路透)
匈牙利總理奧班在投完票後準備離開。(路透)

兩項選前民調結果顯示，匈牙利在野的尊重與自由黨有望贏得今天國會大選，總理奧班將遭重挫。俄羅斯盟友的奧班也獲美國總統川普力挺，面臨2010年重返執政以來最嚴峻挑戰。

路透報導，這些在投票開始之前進行、於投票所關閉後發布的民調結果顯示，馬格雅（Peter Magyar）領導的中間偏右尊重與自由黨（TISZA）將獲得55%至57%支持率，領先奧班（Viktor Orban）所屬民族主義政黨青年民主黨（Fidesz-MPP）。

根據民調機構Median指出，尊重與自由黨可能在199席國會中取得135席。民調機構21 Research Centre則預測，尊重與自由黨有機會贏得132席。

過去有些在選舉前進行、等到投票結束後才公布的民調，其結果證明相當準確。今天的國會大選沒有進行出口民調。

法新社報導，馬格雅於投票結束後表示，對勝選抱持「審慎樂觀」態度。

他於投票率創下這個中歐國家歷史新高的這場投票落幕之後告訴記者：「當然，我們很清楚，也看過最新的民調。」

「基於這些資訊，以及投票率數據和我們收到的各項訊息，我們感到樂觀，或者說，是審慎樂觀。」

今天投票於當地時間晚間7時結束。截至傍晚6時30分的投票率達77.8%，高於2002年所創70.5%的歷史紀錄。分析人士認為，這樣的高投票率可能有利於馬格雅。

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