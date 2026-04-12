整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．12最新戰況

副總統范斯(左一)在伊斯蘭馬巴德出席伊朗會談後，準備登上「空軍二號」前，與巴基斯坦國防軍總司令兼陸軍參謀長穆尼爾(右一)及巴基斯坦副總理兼外交部長達爾(中)交談。(路透)

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊12日進入第44天。以下是最新戰事速覽：

美國

美國副總統范斯 在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德召開的記者會上說，美方已非常明確地說明自身「紅線」，但伊朗方面「選擇不接受美方條件」。美方未與伊朗達成共識。

美國總統川普 在社交媒體發文稱，美伊談判進展順利，除核問題外，就大部分問題雙方都達成了一致。他說，美國海軍將開始阻止任何船隻進出荷莫茲海峽，美國將開始「摧毀」伊朗人在荷莫茲海峽布設的水雷。

美國國務院發表聲明說，3名「與伊朗政權有關聯的」伊朗公民在美國被逮捕。美國務院已終止他們的美國永久居民身份。其中1人是伊朗前副總統艾伯特卡的兒子。

伊朗

據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗與美國在伊斯蘭馬巴德舉行的談判結束，「美國的過分要求阻礙了共同框架和協議的達成」。報導說，美國企圖在談判桌上獲得其在戰事中未能獲得的讓步，包括荷莫茲海峽問題和核問題。

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫說，伊朗代表團在此次談判中提出了一系列具有前瞻性的倡議，然而美方最終未能贏得伊朗的信任。伊朗外交部發言人巴加埃說，伊朗和美國在一些問題上達成了共識，但在兩三個重要問題上存在分歧，最終未能達成協議。

據伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗伊斯蘭議會副議長哈吉·巴巴埃警告美國說，荷莫茲海峽是「紅線」，完全由伊朗掌控，其通行費必須以里亞爾支付。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引伊朗警方的一份通報說，在全國範圍內開展的行動中，警方成功識別並摧毀了一個向敵方傳遞敏感信息的網絡，共逮捕50名受雇傭者及相關人員。

伊朗法醫組織說，在「強加給伊朗的戰爭」中，法醫組織對3375名死者遺體進行了身份識別，其中已識別出2875名男性和496名女性。

巴基斯坦

巴基斯坦副總理兼外長達爾發表電視講話說，美國和伊朗必須繼續恪守停火承諾。巴方將繼續在雙方的接觸中發揮作用。

以色列

以色列公共廣播公司報導說，美國和伊朗談判未能達成協議後，以色列評估認為，美伊停火可能延長，以便雙方繼續接觸。同時，以方已向美方提出其相關訴求。

黎巴嫩

據黎巴嫩國家通訊社報導，以色列對黎巴嫩南部多地發動空襲，造成至少24人死亡、多人受傷。

土耳其

據土耳其總統府通訊局發布的消息，土總統厄多安與法國總統馬克龍通電話時討論了當前中東多國的複雜局勢。厄多安說，針對伊朗的襲擊加劇了全球不穩定性，對國際環境產生負面影響。談及黎巴嫩遭襲一事時，厄多安說，任何「可能破壞停火進程」的舉動都絕不能被允許。

沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯能源部發表聲明說，沙烏地已成功恢復其東西輸油管道的全部輸送能力，達到日均約700萬桶。此前，該國東西輸油管道的一處泵站遭到襲擊，導致該管道輸送能力日均減少約70萬桶。

俄羅斯

俄羅斯總統普亭與伊朗總統裴澤斯基安通電話，就中東局勢最新發展情況交換意見。