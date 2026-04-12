日本京都11歲男童失蹤21天 山區疑似尋獲所穿鞋子

京都11歲男童安達結希，自3月23日失蹤至今已21天，引發日本全國高度關注。(京都府警察本部)

日本 京都府南丹市一名11歲小學六年級男童安達結希，自3月23日失蹤至今已21天。警方今天在市內山區搜索時，發現一雙疑似男童所穿的鞋子，正在進行確認，同時在周邊擴大搜索範圍。

這起男童失蹤案近期引發日本大眾關注，由於失蹤對象為幼童，且案件疑點重重，不少民眾扮起「網路柯南」展開討論。

NHK報導，根據警方表示，安達結希就讀於南丹市立園部小學，3月23日上午8時左右，由繼父開車送至學校附近後即失去行蹤。當天學校舉行畢業典禮，但安達並未到校，直到典禮於上午11時45分左右結束，校方聯絡家長後，才確認失蹤。此外，校內監視器也未拍到他的身影。

警方今天動員約50人，從上午起在市內展開大規模搜索。據辦案人員透露，在安達住家與學校之間的山區，發現一雙疑似兒童的鞋子，外觀特徵與安達失蹤時所穿的黑色Nike運動鞋相似，正在確認是否確實是他的鞋子，同時持續在附近搜索。

3月29日，安達的親屬曾在距離學校西北約3公里的山區，發現他的黃色上學用背包。不過，當地消防團曾於3月24日、25日及28日進行搜索，當時沒有發現該背包。

警方之後持續擴大搜尋，4月3日在發現背包地點附近的池塘，動用水下無人機進行搜索；4月7日則是集中搜索安達住家周邊山區，但均未取得新線索。這次發現疑似鞋子，成為失蹤以來除背包外的重要進展。

鞋子發現地點，位於安達就讀小學西南方約6公里，附近有公民會館。以直線距離計算，向南約3公里為安達住家，向北約5公里多，則是背包被發現的山區。

截至目前，警方已累計動員約950人次投入搜索，並將持續針對鞋子發現地點周邊進行重點搜查，以釐清男童下落。

安達結希的親屬自行製作傳單，在南丹市各餐廳發放，呼籲民眾提供線索。此外，學校原本禁止學生攜帶具有GPS功能的裝置或兒童手機，但此案發生後引起恐慌，在家長要求下已經放寬規定。

影片來源：YouTube@ANNnewsCH