整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．11最新戰況

美伊在巴基斯坦展開和談。(路透)

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊11日進入第43天。以下是最新戰事速覽：

美國

白宮官員表示，美國、伊朗和斡旋方巴基斯坦 在伊斯蘭馬巴德舉行「面對面」會談。這是自1979年以來美伊兩國最高級別的面對面會晤。

美國總統川普 稱，無論「有無伊朗的合作」，荷莫茲海峽都將「很快」開放，美方談判代表團的首要任務是確保伊朗無法擁有核武器。

川普稱，美方「開始清理荷莫茲海峽」。另據美國媒體稍早前報導，數艘美國海軍艦船通過荷莫茲海峽，此舉並未與伊朗方面協調，這是伊朗戰事爆發以來的首次。

美國媒體援引美國官員的話報導，美軍軍艦自東向西穿越荷莫茲海峽進入波斯灣，隨後又通過該海峽返回阿拉伯海。

伊朗

據伊朗媒體報導，伊朗已向中間方提出「基礎性且不可談判」的條件，作為任何伊美談判協議的前提。這些條件包括：確立對荷莫茲海峽的管轄權、由「侵略方」全額支付戰爭賠償與損失、無條件解凍伊朗被凍結資產、在「抵抗陣線」所有地理範圍內實現停火等。

伊朗第一副總統阿瑞夫說，如果伊朗在伊斯蘭馬巴德與「美國優先」的美方代表談判，很可能達成一項對雙方乃至世界都有利的協議。然而，如果面對的是「以色列優先」的美方代表，那麼就不會達成任何協議。

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，伊朗與美國在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的談判已進入新階段，雙方開始就相關議題展開專家級技術性磋商。

伊朗外交部發言人貝卡伊表示，伊朗的立場、觀點與訴求已依據「十點方案」正式轉達巴基斯坦方面，武裝力量隨時準備應對任何違反停火的行為。貝卡伊還說，正與黎巴嫩 保持聯繫，以確保所有戰線落實停火。

伊朗伊斯蘭革命衛隊再次重申，停火以來，革命衛隊未向任何國家發動任何打擊。

伊朗外交部發言人說，在伊朗方面發出嚴厲警告後，美軍驅逐艦從荷莫茲海峽返航。

有外媒援引伊朗消息人士的話報導稱，美國已同意解凍伊朗「在卡塔爾和其他國家銀行的被凍結資產」。美方官員隨後予以否認。

伊朗媒體報導，伊朗和美國在伊斯蘭馬巴德的談判可能延長一天。

以色列

以色列駐美國大使萊特證實，以方同意14日在華盛頓與黎巴嫩「開始正式的和平談判」，但拒絕與黎巴嫩真主黨討論停火。

以色列國防軍發表聲明說，過去24小時內，以軍在黎巴嫩境內打擊了200多個黎巴嫩真主黨目標。

巴基斯坦

巴基斯坦總理辦公室說，巴總理夏立夫對美國和伊朗代表團以建設性方式開展接觸表示讚賞，希望美伊談判能成為推動地區實現持久和平的重要一步。

英國

英國首相施凱爾在與夏立夫通話時表示，英國希望即將舉行的美伊談判為長期解決衝突鋪平道路。

英國媒體以知情官員為消息源報導，英國下周將與盟友舉行新一輪會談，商討如何在不向伊朗支付「通行費」的情況下恢復荷莫茲海峽航運。

法國

法國總統馬克宏說，分別同土耳其總統厄多安和沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德通電話，呼籲通過外交途徑解決當前中東衝突問題。

挪威

挪威國際發展事務大臣艾于克呂斯特表示，以色列發動大規模轟炸行動後，黎巴嫩的人道主義局勢已瀕臨崩潰。挪威決定增加對黎巴嫩的人道主義援助。

古巴

古巴外長羅德里格斯在社交媒體發文，譴責以色列對黎巴嫩持續且猛烈的襲擊。

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