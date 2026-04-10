公狼逃出南韓動物園已3天 迷因幣應運而生李在明關心

圖為8日一隻逃出南韓動物園的公狼Neukgu已經在圍欄外逍遙3天，引發社會關注。路透

一隻逃出南韓 動物園的公狼已經在圍欄外逍遙3天，引發社會關注。受到這個熱門迷因啟發的加密貨幣 應運而生，就連總統李在明 也發文表達關心。

路透報導，大田市（Daejeon）O-World動物園園方表示，年約兩歲、約35公斤重的公狼Neukgu疑似對圍欄下方土壤挖洞，8日上午成功出走。

附近一所小學已預防性停課。根據消防單位和市府官員說法，包括消防員、警察和軍人在內，超過100人正在持續搜尋Neukgu。

市府官員今天告訴路透，已經出動配備紅外線熱像儀的無人機投入搜尋。

李在明在社群平台X發文，敦促有關當局確保事件能平安落幕。

他昨天發文說：「我希望不要有人員傷亡，也祈禱Neukgu能平安回家。」這則貼文已被轉發超過1400次。

在首爾南方約170公里的大田市發生的這起事件受到社會大眾和網路社群廣泛關注。

一款名為Neukgu的迷因幣已經在PumpSwap等去中心化加密貨幣交易平台上架，截至今天為止的24小時內交易量約達14萬美元。以Neukgu為名的X帳號已經吸引近500名粉絲追蹤。

當地媒體的報導可以看見Neukgu漫步馬路上。2024年生的牠是南韓「恢復朝鮮狼」計畫的一部分。野生朝鮮狼已被認定為滅絕。

南韓近年來曾發生多起動物從動物園逃脫事件，包括2023年一隻斑馬在首爾街頭奔跑數小時後重返圍欄。