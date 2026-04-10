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乘客叫車卻見「華人請講華語」標語 星國司機惹議

中央社新加坡10日綜合外電報導
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叫車平台Grab。(路透)
叫車平台Grab。(路透)

新加坡近日傳出一起叫車服務爭議，一對以英語交談的夫婦使用叫車平台，上車後卻見駕駛座椅背貼著一張標語寫「華人請講華語，我不對華人說英語」，此事引發許多網友議論。

「聯合早報」報導，31歲的沈孅以將自身叫車經歷拍成影片，並上傳至社群媒體TikTok而引發議論，許多網友不滿司機行為，也有部分網友認為司機僅是表達個人立場，華人本來就該會說華語。

沈孅以本月5日下午和丈夫使用叫車平台Grab，上車後卻看到駕駛座椅背貼著一張標語，上頭寫著：「華人請講華語，我不對華人說英語，抱歉！」　　

沈孅以告訴「聯合早報」，平常搭乘Grab都會主動跟司機打招呼，但上了這台車向司機問好，對方卻沒反應，且一聽到她和家人用英語交談後，還故意把電台的音量調高，這使她非常氣憤。

報導指出，沈孅以的父親是泰國人，母親為華人。她表示，自己能講華語，丈夫雖是土生華人，可是從小以英語及廣東話為主要溝通語言，看不懂中文字。

沈孅以強調，學華語有助於了解自身文化與根源，但應該鼓勵，而不是嘲諷，否則只會讓正在努力學習的人感到被冒犯，她已經向Grab反映此事。

Grab今天回覆「聯合早報」，對於任何形式的歧視行為採取零容忍態度，平台已暫停該司機接單資格，直到他移除相關標語並接受強制輔導，確保行為符合公司準則，才能考慮恢復資格。

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