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希臘2027年起15歲以下禁用社群媒體 盼推歐盟跟進

中央社雅典8日綜合外電報導
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鑒於焦慮問題加劇、睡眠品質惡化以及線上平台具有成癮性設計，自2027年1月1日起...
鑒於焦慮問題加劇、睡眠品質惡化以及線上平台具有成癮性設計，自2027年1月1日起，希臘將禁止15歲以下兒少使用社群媒體。路透

希臘總理米佐塔基斯今天宣布，鑒於焦慮問題加劇、睡眠品質惡化以及線上平台具有成癮性設計，自2027年1月1日起，希臘將禁止15歲以下兒少使用社群媒體，並希望推動歐盟採取一致行動。

路透報導，米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在一支對年輕人喊話的影片中表示，孩童長時間盯著螢幕，無法讓大腦充分休息，並因持續與他人比較及網路留言而承受日益增加的壓力。

米佐塔基斯指出，他曾與許多家長談話，他們反映自己的孩子睡不好、變得容易焦慮，且耗費大量時間在手機上。

民調機構ALCO於2月公布的民調顯示，約8成受訪者贊成這類禁令。希臘政府先前已禁止在學校使用手機，並建立家長監護平台，以限制青少年接觸螢幕的時間。

米佐塔基斯說：「希臘將成為首批採取這類舉措的國家之一，但我相信希臘絕不會是最後一個。我們的目標是推動歐盟也朝這個方向前進。」

澳洲去年12月開出全球第一槍，禁止16歲以下兒少使用社群媒體，被禁平台包括TikTok、YouTube、Instagram與臉書（Facebook）。

其他國家也陸續加強社群媒體相關規範，包含英國、馬來西亞、法國、丹麥和波蘭，或者考慮跟進實施禁令，或已著手推動相關立法。

土耳其國會議員昨天也已展開法案辯論，內容包括限制15歲以下孩童使用社群媒體平台。

社群媒體 歐盟

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