我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

一洲焦點／停火兩周是緩兵之計？美伊條款差一個關鍵字

教師上街頭雇主上法院 芬蘭科大爆史上首次罷工

中央社赫爾辛基8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

芬蘭首都規模最大、以醫療科技領域聞名的美托波利亞應用科學大學（Metropolia University of Applied Sciences）教師今天走上街頭罷工，但雇主卻認定罷工違法，向法院提告。雙方談判卡關，若無結果，罷工恐延續到全國另外6所學校。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，芬蘭教師工會（Opetusalan Ammattijärjestö，OAJ）今天在美托波利亞的4個校區聯合發動一日罷工，校區橫跨赫爾辛基、埃斯波（Espoo）及萬塔（Vantaa）3市。全校約有1萬9000名學生、1170名員工。

報導指出，現場的教師說，這場罷工醞釀許久，近年國際學程快速擴張，許多課程同時以芬蘭文和英文授課，學生人數持續增加，但教學資源沒有跟上，「我們當然想給學生高品質的教學，但以現在的工具和資源根本做不到，時間就是不夠用」。

勞動協約於3月底到期，調解人已介入，但教師工會主席穆爾托（Katarina Murto）說，調解還在起步階段，薪資和整體方案根本還沒談到，已對另外6所大學發出罷工通知，若談不攏，將陸續停課罷工。

6所學校包括坦佩雷應用科學大學（Tampere University of Applied Sciences）明天跟進，14日圖爾庫應用科學大學（Turku University of Applied Sciences）、15日雅姆克應用科學大學（JAMK University of Applied Sciences）、16日薩沃尼亞應用科學大學（Savonia University of Applied Sciences、21日則為卡阿科伊斯-蘇奧米應用科學大學（Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu，Xamk）及22日的南芬蘭應用科學大學（LAB University of Applied Sciences）。

雇主代表機構「芬蘭教育文化產業聯合會」（Sivistysala ry，Sivista）認定罷工違法。依規定，代表受僱者的教師工會和另一工會「高級專業人員談判組織」（Ylemmät Toimihenkilöt，YTN）都須退出談判，罷工才算合法。但「高級專業人員談判組織」仍留在談判桌上，聯合會因此認定教師工會無權單方面宣告談判破裂，已向勞動法院提告並申請緊急審理。

爭議的核心是一筆只發給特定科系教師的薪資加給，雇主主張重新分配，教師工會則認為這是變相減薪，且背後還有一長串其他薪資項目準備刪減。

目前罷工情勢持續升溫，據赫爾辛基晚報「伊爾塔郵訊」（Ilta-Sanomat）報導，教師工會與「高級專業人員談判組織」已共同對參與的學校，發出第8波罷工通知，預定4月23日再有罷工，並宣布即日起對全芬蘭所有科大實施「延長禁令」，禁止成員加班、承接額外工作、因公出差及累積彈性工時，這項禁令將持續到新協約談妥為止。

罷工

上一則

AI修過頭？女議員「嫩到認不出」惹怒選民遭政黨開除

下一則

希臘2027年起15歲以下禁用社群媒體 盼推歐盟跟進

延伸閱讀

伊朗列「合法打擊」目標 紐約大學關閉阿布達比校區

伊朗列「合法打擊」目標 紐約大學關閉阿布達比校區
紐約客談／從半世紀前華埠抗爭 看現今勞權呼聲

紐約客談／從半世紀前華埠抗爭 看現今勞權呼聲
伊朗列「合法打擊」目標 紐約大學關閉阿布達比校區

伊朗列「合法打擊」目標 紐約大學關閉阿布達比校區
聯邦經費頻遭威脅 賓大工程學院擬募2億

聯邦經費頻遭威脅 賓大工程學院擬募2億

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15

超人氣

更多 >
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場
川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進

川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進