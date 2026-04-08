教師上街頭雇主上法院 芬蘭科大爆史上首次罷工

芬蘭首都規模最大、以醫療科技領域聞名的美托波利亞應用科學大學（Metropolia University of Applied Sciences）教師今天走上街頭罷工 ，但雇主卻認定罷工違法，向法院提告。雙方談判卡關，若無結果，罷工恐延續到全國另外6所學校。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，芬蘭教師工會（Opetusalan Ammattijärjestö，OAJ）今天在美托波利亞的4個校區聯合發動一日罷工，校區橫跨赫爾辛基、埃斯波（Espoo）及萬塔（Vantaa）3市。全校約有1萬9000名學生、1170名員工。

報導指出，現場的教師說，這場罷工醞釀許久，近年國際學程快速擴張，許多課程同時以芬蘭文和英文授課，學生人數持續增加，但教學資源沒有跟上，「我們當然想給學生高品質的教學，但以現在的工具和資源根本做不到，時間就是不夠用」。

勞動協約於3月底到期，調解人已介入，但教師工會主席穆爾托（Katarina Murto）說，調解還在起步階段，薪資和整體方案根本還沒談到，已對另外6所大學發出罷工通知，若談不攏，將陸續停課罷工。

6所學校包括坦佩雷應用科學大學（Tampere University of Applied Sciences）明天跟進，14日圖爾庫應用科學大學（Turku University of Applied Sciences）、15日雅姆克應用科學大學（JAMK University of Applied Sciences）、16日薩沃尼亞應用科學大學（Savonia University of Applied Sciences、21日則為卡阿科伊斯-蘇奧米應用科學大學（Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu，Xamk）及22日的南芬蘭應用科學大學（LAB University of Applied Sciences）。

雇主代表機構「芬蘭教育文化產業聯合會」（Sivistysala ry，Sivista）認定罷工違法。依規定，代表受僱者的教師工會和另一工會「高級專業人員談判組織」（Ylemmät Toimihenkilöt，YTN）都須退出談判，罷工才算合法。但「高級專業人員談判組織」仍留在談判桌上，聯合會因此認定教師工會無權單方面宣告談判破裂，已向勞動法院提告並申請緊急審理。

爭議的核心是一筆只發給特定科系教師的薪資加給，雇主主張重新分配，教師工會則認為這是變相減薪，且背後還有一長串其他薪資項目準備刪減。

目前罷工情勢持續升溫，據赫爾辛基晚報「伊爾塔郵訊」（Ilta-Sanomat）報導，教師工會與「高級專業人員談判組織」已共同對參與的學校，發出第8波罷工通知，預定4月23日再有罷工，並宣布即日起對全芬蘭所有科大實施「延長禁令」，禁止成員加班、承接額外工作、因公出差及累積彈性工時，這項禁令將持續到新協約談妥為止。