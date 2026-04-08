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一洲焦點／停火兩周是緩兵之計？美伊條款差一個關鍵字

以色列襲黎巴嫩 伊朗停止讓油輪通行荷莫茲海峽

川普將會北約秘書長 伊朗戰爭加劇美國與NATO緊張

中央社華盛頓/布魯塞爾8日綜合外電報導
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美國總統川普（右）2026年1月21日在瑞士達沃斯會晤北約秘書長呂特（左）路透。
美國總統川普（右）2026年1月21日在瑞士達沃斯會晤北約秘書長呂特（左）路透。

美國與其他北大西洋公約組織（NATO）成員國的關係，因伊朗戰爭接近危機邊緣之際，美國總統川普今天將在白宮接待北約秘書長呂特。

路透報導，川普（Donald Trump）近幾週揚言退出北約，並公開批評華府的歐洲盟邦，認為他們對美國與以色列轟炸伊朗的行動支持不足。川普昨天宣布，在美伊雙方同意停火兩週後，攻勢將暫停。

川普曾呼籲，仰賴波斯灣地區石油的國家應解除伊朗對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的箝制。不過兩位歐洲外交官表示，只要戰事持續，歐洲國家不太可能參與掃雷或其他恢復航行暢通的任務。

根據歐洲官員，美國高層官員私下曾向歐洲政府保證，華府仍重視對北約的承諾。儘管如此，美伊衝突已加深大西洋兩岸對烏克蘭、格陵蘭及軍費支出等議題的焦慮。

前述兩名外交官指出，呂特（Mark Rutte）會晤川普時很可能會表示，在戰爭推升全球能源價格後，恢復正常海上貿易符合雙方共同利益。外界也預期他會試圖說服川普避免公開批評北約，並強調歐洲國家增加軍費開支的具體作為。

一名北約官員提到，呂特此行也將尋求加強國防產業合作，以及討論伊朗和烏克蘭這兩場戰爭。

然而，北約是否會在中東發揮積極作用目前尚不明朗。根據前述其中一名外交官，歐洲領袖並未授權呂特，與川普會談時承諾參與在荷莫茲海峽的行動。

另一名歐洲高階外交官說：「我預期他會繼續（與美方）討論烏克蘭，以及北約內部的防務負擔分攤問題。」此人補充道，呂特曾表示北約成員國應在停火後「加強推動荷莫茲海峽重新開放」。

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