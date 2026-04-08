整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．8最新戰況

美國總統川普。 （歐新社）

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊8日進入第40天。以下是最新戰事速覽：

美國

川普在社交媒體發文說，「我同意暫停對伊朗的轟炸和襲擊兩周，前提是伊朗伊斯蘭共和國同意全面、立即且安全地開放荷莫茲海峽」，「這將是一次雙向停火」。

美國有線電視新聞網報導，川普政府正在為美伊官員可能舉行的面對面會談作準備。

美國副總統范斯說，與伊朗達成的停火是「脆弱的休戰」。

川普在接受英國天空新聞網採訪時表示，如果美國同伊朗談判不順，美方將能輕易恢復對伊朗的軍事行動。

川普在社交媒體發文說，任何向伊朗提供軍事武器的國家，其向美國銷售的所有商品將被立即加徵50%的關稅，即刻生效且沒有例外或豁免。

川普接受美國媒體採訪時稱，美伊兩周的停火不包括黎巴嫩 和黎真主黨。

伊朗

伊朗塔斯尼姆通訊社報導說，美國總統川普作出讓步，同意暫停對伊朗的轟炸和攻擊，為期兩周。

伊朗最高國家安全委員會發表聲明說，伊朗將於10日在巴基斯坦 首都伊斯蘭馬巴德同美方舉行為期兩周的談判。該委員會公佈了通過巴基斯坦向美國方面提交的10項停戰條款主要內容。

伊朗外交部長阿拉格齊代表伊朗最高國家安全委員會發表聲明，宣佈荷莫茲海峽將在兩周時間內實現安全通航。

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門發表聲明稱，革命衛隊前一夜發動「真實承諾－4」行動第100波攻勢，對中東地區的美軍及以色列目標實施了猛烈打擊。

據伊朗法爾斯通訊社報導，在以色列襲擊黎巴嫩之後，伊朗叫停了荷莫茲海峽的油輪通行。

以色列

在美國白宮稱美國和以色列都同意與伊朗停火兩周之後，以色列第12頻道電視台報導，以軍目前「正在打擊」伊朗境內發射場。

以色列總理辦公室發表聲明稱，以色列支持川普對伊朗停火兩周的決定，但停火不包括黎巴嫩。

以色列國防軍稱，以軍對黎巴嫩真主黨實施本次美以伊衝突開始以來「最大規模打擊」。

巴基斯坦

巴基斯坦總理夏立夫證實，伊朗和美國以及雙方各自盟友同意在包括黎巴嫩和其他地區在內的所有地點立即停火，即日起生效。他邀請伊美雙方代表團10日在伊斯蘭馬巴德進一步談判，以達成解決所有爭端的最終協議。

黎巴嫩

黎巴嫩衛生部長拉坎·納賽雷丁表示，以色列空襲已導致黎巴嫩數百人死傷。

據黎巴嫩媒體報導，位於貝魯特的美國大使館遭到武裝人員襲擊。

伊拉克民兵武裝「伊斯蘭抵抗組織」發表聲明，宣佈暫停其在伊拉克和中東地區的行動，為期兩周。

阿聯

阿聯阿布扎比媒體辦公室說，在防空系統成功攔截來襲目標後，攔截產生的碎片墜落至位於阿布扎比的哈卜尚天然氣設施區域並引發多處火情，造成3人受傷。